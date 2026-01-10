Ocak ayı boyunca yürütülen Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, rahim ağzı kanserine karşı düzenli tarama testleri ile HPV aşısının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Serviks kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirten Op. Dr. Fatma Serra Sezer, bu kanser türünün düzenli kontroller sayesinde büyük oranda önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen Türkiye'de hâlâ geç evrede tanı alan vakalarla karşılaşıldığını ifade eden Op. Dr. Sezer, farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

En Yaygın Neden HPV Enfeksiyonu

Rahim ağzı kanserinin başlıca nedeninin Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu aktaran Op. Dr. Sezer, HPV'nin toplumda yaygın olduğunu ve bireylerin büyük bir kısmının yaşamlarının herhangi bir döneminde bu virüsle karşılaşabildiğini söyledi. Düzenli olarak yapılan smear ve HPV testlerinin, kansere dönüşme potansiyeli taşıyan hücresel değişiklikleri erken aşamada ortaya koyduğunu dile getirdi.

21 Yaşından Sonra Kontroller İhmal Edilmemeli

Kadınların 21 yaşından itibaren ya da cinsel olarak aktif olduktan sonra düzenli jinekolojik muayenelerini aksatmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Fatma Serra Sezer, tarama testlerinin genellikle kısa sürede ve ağrıya neden olmadan uygulanabildiğini kaydetti. Erken evrede saptanan lezyonların ise basit ve etkili tedavi yöntemleriyle tamamen ortadan kaldırılabildiğini söyledi.

HPV Aşısı Güçlü Bir Koruma Sağlıyor

HPV aşısının yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de önemli bir koruyucu uygulama olduğunu vurgulayan Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, aşının özellikle serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir bağışıklık sağladığını ifade etti. Aşının ideal olarak cinsel yaşam başlamadan önce yapılmasının önerildiğini, ancak ileri yaşlarda da koruyuculuğunu sürdürdüğünü belirtti.

'Farkındalık Hayat Kurtarır'

Ocak ayının kadınların kendi sağlıklarını yeniden gözden geçirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyen Op. Dr. Fatma Serra Sezer, tüm kadınlara düzenli kontrollerini yaptırmaları, HPV aşısı hakkında bilgi almaları ve bedenlerinden gelen uyarı sinyallerini ciddiye almaları çağrısında bulundu.