Baba Sahne'nin tarih boyu yaşanan kadın suistimallerini sahneye taşıyan tek kişilik oyunu Nokta, 9 Şubat Pazartesi günü akşamı Gebze'de BİLKAR'ın ev sahipliğinde sahneleniyor.

GEBZE (İGFA) - Baba Sahne'nin ilk gösterimini 29 Mayıs 2025'te yaptığı; Bernarda oyunuyla çok sayıda ödüle layık görülen Özge Arslan'ın gerçek hikâyelerden ilhamla kaleme aldığı, yönettiği ve rol aldığı tek kişilik oyun Nokta, 9 Şubat Pazartesi günü akşamı 19.30'da Gebze'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde Gebze'nin kültür ve sanatta öncü sivil toplum örgütlerinden Gebze BİLKAR'ın ev sahipliğinde sahneleniyor.

Tarih boyu yaşanan kadın suistimallerini sahneye taşıyan, Karadenizli bilge bir kadın olan Nokta Ana'nın anlatıcılığıyla ilerleyen Nokta, dünyanın farklı noktalarında kimi zaman bedeni, kimi zaman sanatı istismar edilen; töreler, yasalar ve bazen de teknoloji tarafından suistimale uğrayan kadınların hikâyelerini anlatıyor.

Özge Arslan'ın aynı zamanda oyun müziklerinin tasarımını ve bestelerini yaptığı Nokta oyununun dramaturjisi Caner Güler'in; koreografisi Ferhat Güneş'in; dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel'in; kostüm tasarımı ünlü modacı Özgür Masur'un, afiş tasarımı ise Murat Acar'ın imzasını taşıyor.