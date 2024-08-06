Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve tarihi değerlerin korunması adına önemli bir adım attı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Keşan ilçesi Mercan köyü'nde bulunan tarihi Mercan Köprüsü'nü yerinde inceleyerek köprünün son durumunu köy muhtarıyla birlikte gözlemledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, köprünün önemi ve korunması gerektiği konusunda vatandaşlara detaylı bilgiler verdi. Özellikle köprünün çevresinin temiz tutulması ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşların, bu tarihi değere sahip çıkmaları ve gelecek nesillere aktarmaları için duyarlı olmaları istendi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının büyük önem taşıdığı ve bu kapsamda çalışmaların devam edeceği belirtildi.