İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Üyesi Erdem Arcan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk Okan Üniversitesi Sanat Akademisi Tasarım ve Mimarlık Fakültesine ziyarette bulundularKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Üyesi Erdem Arcan beraberinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası üyeleriyle birlikte Okan Üniversitesi konservatuvarı Müzik Bölümü Müdürü Doç Dr. Naci Madanoğlu Sanat Akademisi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof Dr. Mehmet Reşat Başar’ı ziyaret ettiler. İzmit Belediyesi heyeti ziyarete dair yaptığı açıklamada, “Sanat Akademisi ile ortak etkinliklerin planlandığı Sanat Akademisi öğrencilerimize üniversite kapılarını sonuna kadar açan Okan Üniversitesi konservatuvar bölümüne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Okan Üniversitesi yetkilileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yöneticilerine çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyarette Ayrıca Okan Üniversitesi yetkililerine İzmit’in sembolleri hediye edildi.

Kaynak: igf