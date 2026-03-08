İzmit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ortaklığında düzenlenen 'Ve Kadın Dokununca' Karma Sergisi, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu

KOCAELİ (İGFA) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, İzmit Belediyesi ortaklığında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi tarafından, Nimet Tekin küratörlüğünde 70 sanatçının katılımıyla hazırlanan 'Ve Kadın Dokununca' Geleneksel 9. Disiplinler Arası Karma Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İzmit Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açık olan sergi, 13 Mart Cuma gününe kadar her gün 13.30 ile 17.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Açılış programına İzmit Belediyesi Esnaf Dernekleri Masası Başkanı Eray Bodur, Kültür Müdürü Ufuk Aktürk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ve sanatseverler katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Esnaf Dernekleri Masası Başkanı Eray Bodur, 'Bu anlamlı serginin çok daha büyük kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum. 70 katılımcı arasında çocukların da eserlerinin olması beni ayrıca meraklandırdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz ama Kuvayı Milliye içindeki kadın gücümüzü de biliyorum. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilk tanıyan önemli bir toplumuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. İzmit Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

'ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA DİLİYORUM'

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, 'Türkan Saylan hocamızın bize bıraktığı ışığı her alanda olduğu gibi sanat alanında da canlı tutmak istiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Şiddetten uzak bir dünya umuduyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüzü kutluyorum' diye konuştu.