İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle dört sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Four Artist' sergisine ev sahipliği yapacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi'nin katkılarıyla sanatın birleştirici gücünü yansıtan özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. 6 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de açılışı yapılacak 'Four Artist' isimli sergide; Emel Güray, Fatih Dilli, İkramettin Karaman ve Harika Ören, 'duyguların ve özgürlüğün renkli çığlığı' teması altında farklı bakış açılarını sanatseverlerle buluşturacak.

10 EKİM'E KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK

Yaklaşık otuz eserin yer aldığı sergide, sanatçıların son 5 yıllık üretimlerinden seçilmiş çalışmalara yer veriliyor. Yağlıboya, akrilik, taş baskı ve serigraf baskı gibi farklı tekniklerle tuvalden çeşitli yüzeylere uzanan eserlerde her sanatçının özgün dili dikkat çekiyor.

Sergi, 10 Ekim Cuma gününe kadar Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.