Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Duymer iş birliğiyle düzenleyeceği etkinlikte vatandaşlara ücretsiz işitme testi hizmeti sunacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, halk sağlığını koruma ve farkındalık oluşturma amacıyla önemli bir etkinliğe daha imza atıyor.

Duymer iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 'Kentimizde Sağlık Var' etkinliği kapsamında vatandaşlara ücretsiz işitme testi taraması yapılacak.

15 Kasım Cumartesi günü saat 10.00 - 18.00 arasında Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlar uzman sağlık personelleri tarafından yapılacak testlerle işitme durumlarını öğrenebilecek. Etkinlik süresince katılımcılara işitme sağlığı ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme de yapılacak.