İzmit Belediyesi yetkilileri, Tüysüzler Mahallesinde bulunan Fatih Camii’nde Cuma Namazı sonrası cemaat ile bir araya geldiKOCAEL (İGFA) - İzmit Belediyesi her hafta Cuma Namazı sonrası kentin farklı noktalarındaki camilere giderek vatandaşa ikramlarda bulunuyor. Bu hafta da Tüysüzler Mahallesinde bulunan Fatih Camii cemaati ziyaret edildi. Programa, İzmit Belediyesi Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık ve Turgay Oruç ile Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın katıldı.

CEMAATTEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi yöneticileri, cemaat ile sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de Cuma Namazından çıkan vatandaşlara kek ve limonata ikramında bulundu. Bölge sakinleri İzmit Belediyesine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti.