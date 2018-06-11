Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tezgahları ve çadırları yıkılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Ödemiş Pazarı'nda meydana geldi. Aniden çıkan şiddetli rüzgar bayram için tezgah kuran pazarcıları vurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle çadırların ipleri koparken, pazarcıların tezgahları da savrularak yerle bir oldu. Çadır direklerinin yıkıldığı pazarda şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli rüzgarda devrilen direkler ve tezgahlar nedeniyle maddi hasar oluştu.

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