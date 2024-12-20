İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “6. Mahalle Tiyatroları Buluşması” Kültürpark İzmir Sanat’ta başladı. Bu yıl Karabağlar, Konak ve Bornova’dan 3 oyun ile sahnede olan Mahalle Tiyatroları, tiyatroseverlere sanat dolu günler yaşatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19-21 Aralık tarihlerinde bu yıl altıncısını düzenlediği Mahalle Tiyatroları Buluşması Kültürpark İzmir Sanat’ta başladı. 19 Aralık’ta Karabağlar Mahalle Tiyatrosu “Sevgili Doktor” adlı oyunu ile izleyici önüne çıktı. Bir sene boyunca aldığı eğitimlerin sonunda oyunlarını İzmirliler ile buluşturan Mahalle Tiyatroları Karabağlar’ın ardından Konak ve Bornova’dan iki oyun ile sahnede yer alacak. Bugün (20 Aralık) Konak Mahalle Tiyatrosu “Çömlek” adlı oyunuyla, 21 Aralık’ta ise Bornova Mahalle Tiyatroları “İstibdat Kumpanyası” oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. Oyunlar İzmir Sanat’ta saat 20.00’de başlayacak. Her mahallenin kendi tiyatro ekibini kurmayı, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirerek ortak bir amaçla kolektif hareket etmeyi hedefleyen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Semih Çelenk üstleniyor.

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