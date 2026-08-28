İzmir'in simge mekânlarından Kültürpark'ın 90 yıllık geçmişi, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kültürpark 90 Yaşında' sergisiyle ele alınıyor. 5 Eylül'de Kültürpark Pakistan Pavyonu'nda ziyarete açılacak sergi, 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

İZMİR (İGFA) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), kent tarihi sergilerine bir yenisini daha ekliyor.

'Kültürpark 90 Yaşında' sergisi, Kültürpark'ın kuruluşunun 90. yılı kapsamında 5 Eylül'de Kültürpark Pakistan Pavyonu'nda ziyarete açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi, Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen serginin küratörlüğünü Aybala Yentürk, genel koordinatörlüğünü ise Dr. Serhan Kemal Saygı üstleniyor.

1922 Büyük Yangını'nın geride bıraktığı geniş yangın alanı üzerinde yükselen Kültürpark, Cumhuriyet döneminde İzmir'in yeniden inşasının en önemli adımlarından biri oldu. Kentin merkezinde uzun yıllar savaşın ve yangının izlerini taşıyan alan, Kültürpark'ın kurulmasıyla birlikte yeni Cumhuriyet'in çağdaşlaşma ve ilerleme idealini temsil eden ortak bir yaşam alanına dönüştü. Kültürpark ve onun ayrılmaz parçası İzmir Enternasyonal Fuarı, kentin ekonomik ve toplumsal yaşamına kazandırdığı hareketliliğin yanı sıra kültür, sanat, eğitim, bilim ve spor alanlarında da önemli bir buluşma noktası konumunda. Cumhuriyet'in yeniliklerinin geniş kitlelere ulaştığı fuar, İzmirlilerin modernleşme sürecini doğrudan deneyimlediği başlıca mekânlardan biri hâline geldi.

Sergi, Kültürpark'ın kuruluş felsefesini parkın çok yönlü yapısı üzerinden ele alıyor. Hayvanat ve botanik bahçelerinden müzelere, sergi ve pavyonlardan spor tesislerine, gazinolardan rekreasyon alanlarına uzanan farklı işlevler, Kültürpark'ın Cumhuriyet'in çağdaş kent anlayışı içinde üstlendiği rolü ortaya koyuyor. Parkın mimarisi de serginin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Özellikle 1930'lu yıllarda modern mimarlığın yalın diliyle tasarlanan pavyonlar, girişler ve kalıcı yapılar aracılığıyla Cumhuriyet'in bilim, eğitim, üretim ve ilerleme anlayışının mekâna nasıl yansıdığı izlenebiliyor. Sergide Kültürpark'ın kültür ve sanat yaşamındaki yeri, spor ve eğlence olanakları, eğitim ve bilim işlevleri ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kentin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne katkısı da farklı başlıklar altında aktarılıyor.

90 YILLIK HAFIZA

Arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları, basılı materyaller ve farklı görsel-işitsel uygulamalarla desteklenen sergide, Kültürpark'ın mimari mirasına da özel bir yer ayrılıyor. Dönem fotoğrafları, özgün planlar ve uygulama çizimlerinden hareketle dijital ortamda üç boyutlu olarak yeniden modellenen yapıların ölçekli maketleri, Kültürpark'ın günümüze ulaşmayan ya da zaman içinde değişime uğrayan mimarisini yeniden görünür kılıyor. Kurulduğu günden bu yana kuşaklar boyunca İzmirlilerin buluştuğu, eğlendiği, öğrendiği, spor yaptığı ve gündelik yaşamını paylaştığı Kültürpark, bugün kentin merkezindeki büyük yeşil alan olma özelliğinin yanı sıra İzmir'in kolektif hafızasının en güçlü mekânlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.