Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin,İzmir’de Dünya Felsefe Günü kutlamaları çerçevesinde bu yıl beşincisini düzenlediği Felsefe ve Sanat Festivali, 9 farklı etkinlikten oluşan yoğun birprogram ve yüksek katılımla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Kuruluşunun otuz beşinci yılını “İnsan Köprüdür” sloganıyla kutlayan ve ülke genelinde on sekiz şubesiyle felsefeyi hayatın tüm katmanlarına yaymaya çalışan Aktiffelsefe Kültür Derneği, Dünya Felsefe Günü etkinlikleri kapsamında İzmir’de “Felsefe ve Sanat Festivali”nin beşincisini Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkuyla seslendirilişinden sonra Aktiffelsefe Kültür Derneği Ege Bölge Koordinatörü Filiz Kartal’ın, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan konuşması ile başladı. Aktiffelsefe’ninİzmir ve Manisa’da bulunan toplam 6 şubesinin ortak çalışması olan festivalin açılış konuşmasında, her bireyin hayatının felsefeyle çok daha iyi bir duruma geldiğini vurgulayan Kartal’ın ardından, Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı İhsan Can kürsüye çıkarak, felsefenin toplumsal gelişime katkısının büyük olduğunu, bu anlamda Aktiffelsefe’nin çok değerli bir misyon yürütmekte olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Tiyatro Satir ekibi, Dedem Korkut Öykülerinden uyarlanan ve yönetilen oyun sahneledi. Doğan Güneş Şiir Atölyesi üyeleri birbirinden güzel şiirleri yüreklere dokunan performanslarıyla seslendirdiler.

Derneğin otuz beşinci kuruluş yılına ait aynı sloganla gerçekleştirilen “İnsan Köprüdür” başlıklı panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü, Aktiffelsefe Manisa Temsilcisi Adalet Kutlu’nun üstlendiği panelde, Genel Merkez yöneticilerinden Fahri Keleş “Felsefe ve Kültür”; İzmit Şube Başkanı Çiğdem Zülfikar “Felsefe ve Nezaket”; Bursa Şube Başkanı Kemal Karadayı ise “Felsefe ve Özgür Düşünce” başlıklı on beşer dakikalık sunumlarda bulundular.

Panelin ardından, İl Halk Kütüphanesi’nin farklı iki salonunda, onlarca İzmirlinin ilgi gösterdiği “Sokratik Diyaloglar” gerçekleştirildi. Son olarak Grup Birdenbiresahne alıp Türkçe ve İngilizce nostaljik şarkılardan oluşan repertuarlarından örnekler seslendirdi.