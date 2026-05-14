İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gala programında, Cumhuriyet'in kadın sanatçıları müzik ve anılarla yad edildi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği iş birliğiyle düzenlenen 'Atatürk ve Kadın Sanatçılarımızla Unutulmuş Notaların İzinden:' gala programı yoğun ilgi gördü.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet tarihine damga vuran kadın sanatçılar müzik ve hatıralarla anıldı. Gece boyunca izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Program kapsamında, Atatürk Araştırmacısı İlknur Güntürkün Kalıpçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe verdiği önemi ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki bilinmeyen anıları anlattı. Kalıpçı, 20 yıllık araştırmalarının önemli bölümlerini ilk kez İzmirli sanatseverlerle paylaştı.

Türk Müziği yorumcusu ve eğitmeni Ümit Bulut rehberliğinde çalışmalarını sürdüren 'Cumhuriyet'in Kadınları Söylüyor' topluluğu ise sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Programda Leyla Saz, Halide Edip Adıvar, Safiye Ayla, Seyyan Oskay ve Ayla Algan gibi Türk sanat ve müzik tarihine iz bırakan kadın isimler anıldı. 'Akdeniz Marşı', 'Yemen Türküsü', 'Yanık Ömer' ve 'Türk Kadını Marşı' gibi eserlerin seslendirildiği gece, izleyicilerden tam not aldı.

Final bölümünde ise eğitmenliğini Uğur Sayınbatur'un yaptığı Konak Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Çocuk korosunun 'Sev Kardeşim' ve 'Hayat Bayram Olsa' şarkılarını seslendirmesi salonda büyük alkış aldı. Yoğun istek üzerine yapılan bis performansıyla gece sona erdi. Proje Koordinatörü Fatoş Dayıoğlu ise etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurum ve isimlere teşekkür ederek, projenin farklı şehirlerde de hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.