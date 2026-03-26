İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Merkez Mahallesi Muhtarlığının katkısıyla Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi'ni ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı konusunda bir sunum yaptı.

İZMİR (İGFA) - İZDO üyesi Diş hekimleri Nurhan Çelik Demir, Faruk Demir, Ahmet Özdikmenli ve İlkay Begeç'in gerçekleştirdiği sunumda, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığını da önemli ölçüde etkilediği anlatıldı.

Diş hekimi Nurhan Çelik Demir, 'Ağız ve diş sağlığı çok önemli bir konu. Herkesin kendi sağlığını koruması gerekiyor; çünkü ağız vücuda açılan giriş kapısıdır. Bütün besimler buradan vücudumuza giriyor, diş, dil, damak ve diş etleri de burada. Eğer bunların sağlığı bozulursa, vücudumuz olumsuz etkileniyor. Ağız ve diş sağlığı yalnızca dişlerin çürümesi veya ağız kokusu gibi sorunlarla sınırlı kalmıyor. Diş eti üzerinde oluşan plaklar, çürüklere, iltihaba ve diş eti çekilmelerine neden oluyor. Bu durum da bakterilerin kana karışmasına yol açarak kalp hastalıkları, diyabet ve hamilelik süreci üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir' diye konuştu.

YILDA İKİ KERE MUAYENE OLUN

Herhangi bir diş sağlığı problemi olmasa bile yılda 2 kere rutin diş muayenesinin gerekli olduğunu da belirten Diş hekimi Nurhan Çelik Demir, özellikle çocuklara küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Demir, ağız ve diş sağlığını korumanın tedavi sürecinden çok daha masrafsız ve kolay olduğunun da altını çizdi.

Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi Başkanı Ali Rıza Uysal da verdikleri değerli bilgilerden ötürü İzmir Diş Hekimleri Odası diş hekimlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.