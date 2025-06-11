İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2024-2025 tiyatro sezonunda sahnelediği yeni oyunlar, gerçekleştirdiği turneler ve ulaştığı seyirci sayısıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kent vizyonu altında ortaya koyduğu eserler ve projelerle İzmir’deki kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlayan İzmir Şehir Tiyatroları’nın yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısı iki ayrı oturumda gerçekleşti.

Eylül 2024’te Genel Sanat Yönetmenliği görevine Levent Üzümcü’nün getirilmesinin ardından yeni bir vizyonla sezona hazırlanan İzBBŞT, Ekim ayında perdelerini açtı. Sezon boyunca 9 farklı oyun sahneleyen tiyatro, sanatseverleri “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi”, “Çok Tuhaf Soruşturma”, “Demokrasi Gemisi” ve “Şehirler Yollar Hikâyeler” gibi eserlerle buluşturdu.

35 BİNİ AŞKIN SEYİRCİYE ULAŞILDI

Beş ilçeyi kapsayan turnelerle birlikte İzBBŞT, toplamda 144 gösterim gerçekleştirerek 35.773 seyirci ile buluştu. Ayrıca Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü ve Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü gibi özel günlerde ücretsiz etkinlikler düzenlendi.

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarıyla Topluma Dokunuyor Şehir Tiyatroları, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuk hastanelerinin onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor. Öte yandan, kukla oyunu “Kendini Arayan Zürafa”, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara ulaştırıldı.

Tiyatrolar Arası İş Birliği Güçleniyor Bursa Şehir Tiyatrosu ile “Oyun Değişim Programı” kapsamında yapılan mutabakat ile Bursa’nın “Süleyman ve Öbürsüler” adlı oyunu İzmir’de sahnelenirken, İzBBŞT’nin “Yolcu” adlı oyunu Bursa’da sahnelendi. Önümüzdeki sezon Eskişehir başta olmak üzere diğer şehir tiyatrolarıyla benzer iş birlikleri planlanıyor.

Özerklik ve Şeffaflık Vurgusu İzBBŞT, sanatsal faaliyetlerini kamu hizmeti anlayışıyla yürütmeye devam ettiğini ve yeni yönetim yapısıyla tiyatro çalışanlarının temsil gücünü artırmayı amaçladığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın desteklediği tiyatroya ait üretim atölyeleri ve müstakil tiyatro binası projeleri ise hızla hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Yeni Sezona Hazırlıklar Başladı 2025-2026 sezonunda tiyatro dünyasının önemli eserleri sahnelenecek. Dario Fo’dan “Hepimizin Hikâyesi – Kadın Oyunları”, “Don Kişot”, “Cadı Kazanı” ve “Androcles ve Aslan” gibi yapımlar sahne çalışmaları devam eden projeler arasında yer alıyor.

Bu yeni kadronun ağırlıklı olarak görev alması ile “Şehirler, Yollar, Hikâyeler” adlı oyunun 30 Mayıs 2025’te prömiyeri gerçekleştirildi. Oyunun en dikkat çekici özelliği, 7’den 70’e, hatta Türkçe bilmeyen izleyiciler tarafından bile kolaylıkla anlaşılabilir şekilde hazırlanmış olması. Jacques Lecoq’un fiziksel tiyatroya dayalı pedagojisinden ilhamla geliştirilen yapım, bu yönüyle yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de örnekleri az bulunan özel bir tiyatro eseri olma niteliği taşıyor.