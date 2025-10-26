İzmir'de Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 102'nci yılına özel verdiği konserle, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi, İstiklal Mücadelemizin en büyük eseri ve milletimizin bağımsızlık aşkının en somut göstergesi şanlı Cumhuriyetimizin 102'nci yılını muhteşem bir konserle taçlandırdı. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Şef Tolga Akın yönetiminde Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği 'Cumhuriyet Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde, Cumhuriyet coşkusunu notalara dönüştüren Orkestra; Türk marşlarından film müziklerine, klasik batı müziğinden dünya ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarla sahne aldı.

Milli mücadelemizin simgesi İstiklal Marşımız başta olmak üzere 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Valse Triste, Por una Cabeza, La Vie en Rose, Serenade (Tchaikovsky), Can Can, Sol di Manha, Ritmos Ciganos, Batum, Hayat Bayram Olsa eserlerine yeniden hayat veren orkesta, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı konsere Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de katkı sunarak geceye renk kattı.

Çok güzel bir kalabalıkla, çok güzel bir konseri geride bıraktıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Sofu, 'Sizlere öncelikle Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un selamlarını iletiyorum. Başkanımız, Çocuk Senfoni Orkestramıza büyük önem veriyor ve bu süreci her zaman destekliyor. Çocuklarımıza, ailelerimize ve Tolga Akın hocamıza teşekkür ediyoruz. İyi ki Cumhuriyet var. İyi ki bu akşam bir aradayız' diye konuştu.