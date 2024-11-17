Karabağlar Belediyesi, ara tatil süresi boyunca öğrenciler için düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle çocukların ve ailelerin beğenisini kazandı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) düzenlenen tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları, öğrencilerin hem keyifli hem de verimli bir tatil geçirmesine olanak tanıdı.İZMİR (İGFA) - Ara tatil süresince sahnelenen “Mıstık İş Arıyor” ve “Güneşi Kim Söndürdü” adlı tiyatro oyunları, 600’den fazla çocuğu eğlendirirken, el işi atölye çalışmaları çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağladı. Kar küresi, kaşık kukla ve taç yapım atölyelerine katılan öğrenciler, hem el işi becerilerini geliştirdi hem de renkli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların ara tatillerini verimli değerlendirmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Eğitim dönemi boyunca yorulan çocuklarımızın hem eğlenebileceği, hem öğrenebileceği etkinlikler düzenlemek bizim için büyük mutluluk. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

