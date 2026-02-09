İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen yurttaşlara haftada bir gün tıbbi ve psikolojik destek sunacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, sigarayı bırakmak isteyen bireylere destek olmak amacıyla Sigara Bırakma Polikliniği'ni hizmete açtı.

Poliklinik, her perşembe günü sigara bağımlılığıyla mücadele eden hastalara yönelik kapsamlı tedavi programlarıyla hizmet verecek. 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Güneş, sigaranın önlenebilir hastalıkların başında geldiğini vurgulayarak, sigarayı bırakmaya kararlı tüm hastaları polikliniğe davet etti.

TIBBİ VE PSİKOLOJİK DESTEK BİR ARADA

Poliklinikte sigarayı bırakmak isteyen hastaların öncelikle ayrıntılı bir değerlendirmeden geçirildiğini belirten Dr. Güneş, 'Hastalarımıza sigara bağımlılık düzeyini belirlemek için formlar doldurtuyoruz. Ardından nefeste karbon monoksit ölçümleri yapıyor, genel bir muayene gerçekleştiriyoruz. Akciğerler başta olmak üzere, sigaraya bağlı bir etkilenme olup olmadığını değerlendiriyoruz' dedi.

Bırakma sürecinin uzun ve zaman zaman zorlayıcı olabildiğine dikkat çeken Güneş, hastaların belirli aralıklarla kontrole çağrıldığını, süreçte yaşanabilecek sorunların birlikte ele alındığını ve gerektiğinde psikolog ile psikiyatri uzmanlarından destek alındığını ifade etti. Güneş, 'Psikolojik destek, sigara bırakma sürecinin en önemli unsurlarından biri' diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK HAYAT KURTARIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını hatırlatan Dr. Güneş, her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Güneş, 'Sigara; kanser, kalp ve damar hastalıkları, KOAH ve birçok kronik rahatsızlığın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. En doğrusu sigaraya hiç başlanmaması; ancak bırakılması da pek çok hastalığın önlenmesi açısından son derece önemli' ifadelerini kullandı. Eşrefpaşa Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmak isteyen yurttaşlar, 0232 293 85 03 numaralı telefon üzerinden randevu oluşturabiliyor.