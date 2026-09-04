İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik Karbonmonoksit (CO) Ölçümü ve Sigara Bırakma Farkındalık Standı kurdu. Stant İzmir Enternasyonal Fuarı süresince İzmirli yurttaşlar için de hizmet verecek.

İZMİR (İGFA) - Toplum sağlığını korumak, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası, bu yıl 'Her Gün Halk Sağlığı' temasıyla düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve tütünsüz, sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen personeli desteklemek amacıyla farkındalık çalışması başlattı. Bu kapsamda Kültürpark hollerinde Karbonmonoksit Ölçümü ve Sigara Bırakma Farkındalık Standı kuruldu. Hafta boyunca açık olacak stantta sağlık personeli tarafından nefeste karbonmonoksit ölçümü yapılacak. Ölçüm sonuçları kişilere açıklanarak tütün kullanımının sağlık üzerindeki riskleri anlatılacak ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin bilgi verilecek. Sigarayı bırakma kararı alan personel, profesyonel destek almaları amacıyla doğrudan Eşrefpaşa Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne yönlendirilecek. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alacak Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı standında da İzmirli yurttaşların karbonmonoksit ölçümleri yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılacak.

FUAR BOYUNCA STANT AÇIK OLACAK

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde şef olarak görev yapan Ekrem Ersin Cesur, çalışmanın hem personelin hem de yurttaşların tütünün zararları konusunda farkındalığını artırmayı amaçladığını belirtti. Cesur, 'Tütünsüz ve sağlıklı bir yaşama geçmek isteyenlere destek olmak amacıyla farkındalık standımızı kurduk. Standımızda karbonmonoksit ölçümü yapılıyor ve tütünün zararları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Fuar boyunca aynı hizmeti vatandaşlarımıza da sunacağız. Sigara içen ve bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz' dedi.