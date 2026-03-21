İzmir Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği, Tristan Bernays'ın ödüllü eseri 'Unutmak', prömiyerinden bu yana kapalı gişe oynayarak tiyatroseverlerden büyük ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı'nın güçlü performanslarıyla hafıza, aşk ve kimlik arayışını konu alan oyunu İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte izledi. BBŞT Akademi'de sahnelenen oyunun, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki sezon da programda yer alması planlanıyor.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (BBŞT) geçtiğimiz Kasım ayında prömiyerini yaptığı 'Unutmak', yoğun ilgi görüyor. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Akademisi'nde sahnelenmeye devam eden oyunu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ile birlikte izledi. Yoğun duygusal anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapım, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Güçlü oyunculuk ve etkileyici sahneleme

Yönetmenliğini Onur Erdoğan'ın üstlendiği yapım, sahneleme dili ve atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunun afişinde yer alan karşı karşıya gelen iki siluet, hafıza ile benlik arasındaki çatışmayı simgeleyerek eserin ana temasını güçlü bir biçimde yansıtıyor.

Sahnede Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı, hafıza kaybı, aşk, kimlik arayışı ve hatırlamanın acı verici doğası üzerine kurulu hikâyeyi yoğun bir dramatik enerjiyle sahneye taşıyor. İki oyuncunun performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken, oyun her temsilinde uzun süre alkışlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da sanat ve kültür faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, 'Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ortaya koyduğu bu nitelikli yapım bizleri gururlandırıyor. Sanat, Bornova'nın kimliğinin önemli bir parçası. Tiyatroseverlerin bu oyuna gösterdiği yoğun ilgi de bunun en güzel göstergesi. BBŞT'nin güçlü yapımlarını Bornovalılarla buluşturmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.