İzmir'de Bornova Belediyesi'nin kısa süre önce kente kazandırdığı Galeri Hamam, yeni bir sergiyle kapılarını açtı. Dramalılar Köşkü içinde yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken sanat mekânında, Ressam Sunar Dıramalı'nın 'Renk ve Tekniklerin Dansı' adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Bornova'daki sergide Dıramalı'nın farklı baskı teknikleriyle oluşturduğu özgün eserleri yer aldı.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Sunar Dıramalı, sanata ve sanatçıya verdiği destek nedeniyle Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları söyledi: 'Sanat çağdaş ülkelerde gericiliğe izin vermez; çünkü her zaman küllerinden doğar. Sanat hoşgörüdür, laiklik mücadelesidir. Cumhuriyetin ve demokrasinin değerini gerçek sanatçılar bilir.'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de kültür ve sanatın kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Galeri Hamam, Bornova'da sanatın nefes aldığı yeni bir merkez haline geldi. Sanatçılarımıza kapımız da gönlümüz de her zaman açık' dedi.

'Renk ve Tekniklerin Dansı' sergisi, 24 Ekim 2025 tarihine kadar Dramalılar Köşkü içerisindeki Galeri Hamam Sanat'ta ücretsiz olarak gezilebilecek.