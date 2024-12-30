İzmir Bornova Belediyesi, ilçedeki 12 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde düzenlediği yeni yıl kutlamalarıyla 3-6 yaş arası çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Pınarbaşı’ndaki kostümlü partide oyunlar, danslar ve pasta kesimi gibi etkinlikler yapılırken, Başkan Ömer Eşki çocukların mutluluğunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Kutlamalar, çocukların yeni yıla neşe ve umutla girmesini sağladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde düzenlenen yeni yıl partisiyle miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Kostüm partisi şeklinde düzenlenen etkinlikte çocuklar; oyunlar, danslar ve sanat etkinlikleriyle doyasıya eğlenirken, hep birlikte yeni yıl pastası kesildi. Etkinlikte hediyeler de paylaşılırken, çocuklar arasındaki dayanışma ve mutluluk göz doldurdu.

Bornova’nın her köşesinde kutlama

Sadece Pınarbaşı’nda değil, Bornova Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanındaki 12 Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde de 3-6 yaş arası miniklere yönelik yeni yıl kutlamaları düzenlendi. Çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle dolu bu kutlamalar, çocukların yeni yıla neşe içinde girmesini sağladı.

Başkan Eşki: “Çocuklarımızın gülümsemesi en büyük hediyemiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerle ilgili olarak; “Çocuklarımızın mutluluğu bizim önceliğimiz. Yeni yıl kutlamalarıyla onların hayal dünyalarını renklendiriyor, birlikte eğlenip öğrenmelerini sağlıyoruz. Her çocuğun eşit şartlarda neşe dolu bir çocukluk geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu enerji ve mutlulukla yeni yıla hep birlikte umutla giriyoruz” diye konuştu.