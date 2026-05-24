İzmir'de Bornova Belediyesi tarafından sanatın ve üretimin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 'Paletimdeki Renkler' sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

İZMİR (İGFA) - 1 Ekim 2025 tarihinde 45 kursiyerle başlayan atölye çalışmaları, 8 aylık yoğun ve üretken bir sanat yolculuğuna dönüştü. Bu süreçte kursiyerler tarafından 16 pastel boya ve 104 yağlı boya eser üretilerek toplam 120 çalışma sergiye hazırlandı. Farklı teknikler, renk anlayışları ve kişisel yorumlarla şekillenen eserler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Paletimdeki Renkler' sergisi, yalnızca bir yıl sonu etkinliği olmanın ötesinde; sanatın bireysel gelişim ve sosyal dayanışmadaki gücünü ortaya koyan özel bir buluşma olarak dikkat çekti. Kursiyerlerin aylar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eserlerde doğa, insan, yaşam ve duygu temaları ön plana çıktı.

Yağlı boya ve pastel boya teknikleriyle hazırlanan çalışmalar, amatör ruhun profesyonel bir disiplinle birleştiği özgün örnekler sundu. Sergiyi gezen sanatseverler, eserlerin taşıdığı renk zenginliği ve detaylı işçilikten övgüyle söz etti.

Uzun yıllardır resim eğitimi alanında çalışmalar yürüten ve çok sayıda sanatçının yetişmesine katkı sunan Gülay Ezberci, sanatın her yaşta öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekti. Ezberci'nin rehberliğinde çalışmalarını sürdüren kursiyerler, sekiz ay boyunca hem teknik eğitim aldı hem de kendi sanatsal bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu.