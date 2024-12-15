İzmir Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı. "Dünyada Barış" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 30 koristin sahne aldığı konser sıra gecesi havasında geçti ve büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın da izlediği konser, izleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran dinleyiciler türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Koro, sergilediği başarılı performansla ayakta alkışlandı.

Başkan Ömer Eşki: “Sanat, barışın ve birliğin temelidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Konserde sadece müzik değil, barışın, kardeşliğin ve birliğin sesinin yankılandığını söyleyen Başkan Eşki, “Bornova Belediyesi olarak sanatı desteklemek ve bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için bir onur. Türkülerle barış mesajı vermek, bir arada yaşama kültürümüze büyük katkı sağlıyor. İzmir Barosu’na ve tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.