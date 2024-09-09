Kocaeli İtfaiyesi Polisan Kimya fabrikası acil durum ekiplerine eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şehirde yer alan tesis ve işletmelerin acil durum ekiplerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Polisan Kimya San A.Ş. fabrikası acil durum ekiplerine eğitim verildi.

ACİL DURUM EKİP EĞİTİMİ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan Acil Durum Ekipleri, profesyonel müdahale birimleri gelinceye kadar olayın gelişimini durdurma ve söndürme hizmetini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde kurulu bulunan Polisan Kimya San A.Ş. fabrikası acil durum ekiplerine Kocaeli İtfaiyesi tarafından Acil Durum Ekip eğitimi verildi.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER

Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri Araç ve Malzeme, Ekip Çalışması ve Organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince verilen eğitimde, simülatörler vasıtasıyla olası bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpükle söndürme uygulamaları gerçekleştirildi.