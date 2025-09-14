Turşunun mideye iyi gelmeyeceğini düşünerek tüketmekten çekinen geniş bir kitle var. Oysa lezzetinin dışında genel sağlığa pek çok faydası bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İçerdikleri yüksek antioksidanlar nedeniyle lahana ve pancar çeşitlerini öncelikli olarak tüketilebileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, dikkat edilmesi gereken noktanın bireyde; tansiyon, böbrek, mide, kalp ya da diyabet gibi rahatsızlıklar söz konusuysa, yüksek tuz oranı sebebiyle turşu tüketiminde aşırıya kaçmamak olduğunu söyledi.

"Bu hastaların, turşuyu doktorlarına danışarak beslenme planlarına dahil etmeleri önemli" diyen Örnek, "Herhangi bir sağlık sorunu olmayanlara ise günde ortalama 2 kaşık turşu tüketmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Dyt. Tuba Örnek, ev yapımı turşunun 8 faydasını sıraladı:

Bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller.

Bağırsak ortamının pH seviyesini dengeler.

Kurşun, cıva, arsenik gibi; beslenme, solunum ya da deri temasıyla vücuda giren ve insan sağlığına zararlı ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Kanserojen maddeleri etkisiz hale getirme potansiyeline sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çeşitli bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar.

Lif açısından zengin olduğu için sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı / ishali önlemeye yardımcı olur.

Bağırsak florasını güçlendirerek vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya destek olur.

PRATİK EV TURŞUSU TARİFİ

Hazır versiyonlarındansa ev turşusunun her zaman birinci tercih olması gerektiğinden bahseden Örnek, “Turşu yapımında klorsuz içme suyu kullanmak, doğal veya organik üretilmiş sebzeleri tercih etmek, kaya tuzu kullanmak ve hijyen kurallarına uymak çok kıymetli. Ayrıca peynir altı veya ev yoğurdundaki suyun eklenmesinin de turşunun probiyotik çeşitliliğini artıracağını bilelim” dedi.

Pratik bir lahana turşusu tarifi paylaşan Örnek, “Orta boy bir lahanayı yıkayıp dilimleyin ve üç yemek kaşığı kaya tuzuyla iyice ovalayın. Lahanalarınızı temiz bir cam kavanoza bastırarak doldurun, aralarına dilimlenmiş sarımsaklar ekleyin. Ardından içine bir su bardağı peynir altı ve yoğurt suyu ya da sirke ekleyerek kavanozun kapağıyla turşu suyu arasında iki parmak boşluk bırakın. Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp karanlık bir yerde yaklaşık bir ay beklettikten sonra turşunuzu afiyetle tüketebilirsiniz” dedi.