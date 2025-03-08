Büyükşehir tarafından düzenlenen “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri bilgilendirici söyleşilerle devam ediyor. “Doğal Reçeteler ile Bağışıklık Güçlendirmek” konulu söyleşide konuşan Dr. Feridun Kunak, katılımcılara sağlıklı yaşama dair beslenme ve tedavi yöntemleri sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını Kocaeli’nin her kesimine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda pek çok etkinlik planlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dr. Feridun Kunak’ın katılımı ile bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Sağlıklı yaşama dair pratik bilgi ve tedavi yöntemleri sunan Dr. Kunak, söyleşide bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilebileceğini, doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel karışımları, doğal kürleri ve sağlıklı yaşam önerilerini katılımcılar ile paylaşarak evde hazırlanabilecek tarifler sundu.

GÜNLÜK YAŞAMDA FAYDALI OLACAK ÖNEMLİ BİLGİLER

Söyleşi boyunca kadınların sorularını da yanıtlayan Kunak, bireysel sağlık önerileriyle katılımcılara rehberlik etti. Program sonunda üyeler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, verilen bilgilerin günlük yaşamlarında faydalı olacağını ifade etti.

ETKİNLİKLER RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ramazan ayı boyunca devam edecek Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için 0 262 318 27 29 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.