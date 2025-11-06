Birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri 7 Kasım Cuma günü vizyona giriyor. Bilim kurgudan animasyona, dramdan aksiyona kadar pek çok önemli yapımın vizyonda olacağı 7 Kasım Cuma günü, sinemaseverler farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyonun yeni filmlerinden Kral Şakir: Dünyalar Karıştı, Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands), Bi Umut, Canavarcıklar (Stitch Head), Sahibinden Rahmet, G-Dragon In Cinema: Übermensch ve Ölüm Oyunu (Last Night at Terrace Lanes) filminin içerisinde bulunduğu yeni filmler 7 Kasım Cuma günü itibariyle sinemaseverlerle buluşuyor.

İşte 7 Kasım Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanan Kral Şakir serisinin yeni filmi Kral Şakir: Dünyalar Karıştı, serinin hayranlarını yepyeni bir maceraya davet ediyor. Şakir ve ekibi, yapay zekâ tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planını durdurmak için farklı boyutlarda mücadeleye girişiyor. Lunaparktan metro istasyonuna, Yerebatan Sarnıcı'na uzanan macera; mizah, aksiyon ve renkli sahneleriyle tüm aileye hitap ediyor.

Dan Trachtenberg'in yönetmenliğini yaptığı Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands), serinin köklerine dönen sürükleyici bir aksiyon hikâyesi sunuyor. Klanı tarafından dışlanan genç bir Predator, beklenmedik bir insan müttefikle güçlerini birleştirerek en büyük düşmanına karşı mücadele ediyor. Elle Fanning'in başrolde olduğu film, vahşi doğada geçen çarpıcı görselliğiyle dikkat çekiyor.

Gökhan Arı'nın yönettiği Bi Umut, gerçek bir hikâyeden uyarlanan duygusal bir dram. Film, kimsesiz bir gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın yaşamını konu alıyor. Hülya Duyar, Arzum Onan ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı yapım, iyiliğin ve merhametin gücünü beyazperdeye taşıyor.

Toby Genkel ve Steve Hudson'ın yönettiği Canavarcıklar (Stitch Head), çocuklar için eğlenceli ve dokunaklı bir animasyon hikâyesi sunuyor. Çılgın bir profesörün yarattığı unutulmuş canavar Canavarcıklar, kasabasını korumaya çalışırken beklenmedik bir maceranın kahramanı olur. Aile bağları ve farklı olmanın değerini anlatan film, renkli atmosferiyle küçük izleyicilere keyifli dakikalar vaat ediyor.

Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in birlikte yazıp yönettiği Sahibinden Rahmet, modern zamanın açgözlülük ve güç tutkusunu irdeleyen çarpıcı bir yerli drama. Gökten düşen meteor parçalarıyla zengin olma hayaline kapılan İrfan, elindeki gerçek değerleri fark edemez hale gelir. Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı film, insan doğasının karanlık tarafına ayna tutuyor.

Jiyong Kwon'un sahne enerjisini beyazperdeye taşıyan G-Dragon In Cinema: Übermensch, ünlü sanatçının dünya turnesinden özel performans görüntülerini ve perde arkasını izleyiciyle buluşturuyor. Görsel anlatımı ve müzikle harmanlanan konser filmi, G-Dragon hayranları için benzersiz bir sinema deneyimi sunuyor.