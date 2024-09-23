Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl dördüncü kez düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreş Festivali finalini izledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ata sporumuz güreşe verdiği destekle 1933 yılından başlatılan ve 1938’e kadar her yıl yapılan Ulugazi Yağlı Güreşleri’ne 83 yıl ara verilmişti. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimleriyle, kurum iştiraki Spor İstanbul tarafından 2021 yılında bu tarihi güreşler yeniden başlatıldı. Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreş Festivali, 21-22 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirildi.

ULUGAZİ ER MEYDANINA YILDIZ YAĞDI

Ulugazi Yağlı Güreş Festivali, bu sene büyük bir rekabete sahne oldu. 8’i altın kemer sahibi 64 başpehlivan er meydanına çıktı. Açık hava serbest minder güreşleriyle birlikte, festivalde toplam 500 güreşçi boy gösterdi. Tarihi Kırkpınar Festivali’nde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Kırkpınar’da dört kez başpehlivan olmuş Recep Kara; iki kez altın kemere ulaşmış isimler Orhan Okullu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil; Kırkpınar’da başpehlivanlık onurunu tatmış Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Osman Aynur; CW Enerji Türkiye Güreş Ligi’nin son başpehlivanı Enes Doğan; Ulugazi Yağlı Güreş Festivali’nde son üç yılın başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan başta olmak üzere, yağlı güreşin en önemli isimleri Maltepe’de başpehlivanlık mücadelesi verdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Edirne’nin Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün eşlik ettiği TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan yağlı güreş çayırında, final maçı öncesinde bir konuşma yaptı.

FEYZULLAH AKTÜRK BAŞPEHLİVAN OLDU

Konuşmasının ardından İmamoğlu’na, 4 yıldır Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin yapılmasına sağladığı destekten dolayı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından sembolik altın kemer sunuldu. 4. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde İsmail Koç ile Feyzullah Aktürk başpehlivanlık için karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme içinde geçen finalde kazanan, Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk, böylece ilk 3 yıl üst üste şampiyon olan ve altın kemerin daimi sahibi olma hakkını elde eden Hüseyin Gümüşalan’ın hükümranlığına da son verdi.