Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “Kalbimdesin Öğretmenim!” isimli bir konser programı düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Tango Neva’nın anlatımlı konseri ile dansın buluştuğu programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Cumhuriyetin bilimsel düşünceye dayanan güçlü mirasına bağlı, vatan sevgisiyle çalışan öğretmenlerimiz, en kıymetli rehberlerimiz ve güvencemizdir” diyerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Aydınlık bir gelecek inşa etmek için her türlü fedakârlığı yapan öğretmenlere desteğini sürdüren Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü konseri düzenledi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kalbimdesin Öğretmenim!” programında Tango Neva’nın solisti Ali Pınar’ın tango tarihinin başlangıcından günümüze kadar bu müziğin gelişim sürecini, icra edilen eserlerin hikâyeleriyle birleştirerek gerçekleştirdiği müzikli anlatıma eşlik eden dans gösterisi, sanatseverleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Öğretmenlerin aileleriyle birlikte anlamlı bir gece yaşadığı programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, öğretmenlere verdikleri emeklerden dolayı şükranlarını sundu.

“SİZLERİN EMEKLERİNİ VE FEDAKÂRLIKLARINI GÖRÜNÜR KILMAK, TOPLUM OLARAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Öğretmenlerin emeklerinin karşılığını vermeyi görev edindiklerini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım’ı, tüm öğretmenlerimize adanmış anlamlı ve değerli bir gün olarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beyin cerrahı olmanın yanı sıra bir akademisyen ve hoca olarak, eğitimin toplumların ilerlemesini sağlayan en önemli güç olduğunu çok iyi biliyorum. Bu gücü hayata geçiren ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Sadece bilgi aktaran değil, sevgi, saygı ve erdemle yoğrulmuş kuşaklar yetiştiren, geleceğin mimarlarısınız. Bu bilinçle, Bakırköy Belediyesi olarak eğitimi herkes için erişilebilir, nitelikli ve sürdürülebilir bir hak olarak görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmak için imkânlarımız ölçüsünde tüm yaş gruplarına dönük büyük bir gayret içindeyiz. Her birimiz daha güzel bir gelecek hayaliyle hizmet sunarken, öğretmenlerimizin çözüm bekleyen sorunları olduğunun bilincindeyiz. Bir meslektaşınız olarak, özveri dolu mücadelenizi, çağı yakalama gayretinizi ve taşıdığınız sorumluluğun ağırlığını en derinden hissediyorum. Omuzlarımızdaki yüke ve eğitim alanındaki eksiklere rağmen, her şartta görevini yerine getiren siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeklerini ve fedakârlıklarını görünür kılmak, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

“SABRINIZ VE EMEĞİNİZLE, BAKIRKÖY’DEKİ EVLATLARIMIZ ÜLKEMİZE YARAŞIR İNSANLAR OLARAK YARINLARIMIZI KUCAKLAYACAK”

Aydınlık bir geleceğin kurulmasında öğretmenlere duyduğu inancın tam olduğunu vurgulayan Başkan Ovalıoğlu sözlerini şöyle bitirdi: “Atamızın bilimin ışığında açtığı yolda ilerleyerek, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak nitelikli kuşaklar yetiştirmek hepimizin ortak ideali ve en büyük amacıdır. Cumhuriyet’in bilimsel düşünceye dayanan güçlü mirasına bağlı, vatan sevgisiyle çalışan öğretmenlerimiz, bu yolculukta en kıymetli rehberlerimiz ve güvencemizdir. İşte bu yüzden, bu güzel ülke, her türlü zorluğa rağmen öğrencileri için; aydınlık bir gelecek için yüreğini ortaya koyan öğretmenlerin eseridir. Atamızın 1924’te Türkiye Muallimler Birliği öğretmenlerine seslenerek söylediği “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözü, bugün de aynı güçlü anlamı koruyor. Cumhuriyet, dün olduğu gibi bugün de sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ bekliyor. Size inancımız tam, sevgi ve saygımız sonsuzdur. Sabrınız ve emeğinizle, Bakırköy’deki evlatlarımız ülkemize yaraşır insanlar olarak yarınlarımızı kucaklayacak. Ve sayenizde geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır. Sevgi ve saygılarımı sunarak, Öğretmenler Günü’nüzü içtenlikle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum.”