İstanbul'da diş hekimliği öğrencilerinin pratik eğitim aldığı, gerçek hastalar üzerinde gözetim altında tedavi uyguladıkları ‘öğrenci klinikleri’ Üsküdar Diş Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.İSTANBUL (İGFA) - Çoğu diş hekimliği fakültesinin, öğrencilerine pratik eğitim sağlamak amacıyla açtığı ‘öğrenci klinikleri’ Üsküdar Diş Hastanesi’nde de hasta kabulüne başladı.

Öğrenci kliniklerinde tedavi gören hastaların genellikle yalnızca malzeme ücreti ödemelerinin bu klinikleri hastalar için cazip bir seçenek haline getirdiğini belirten Üsküdar Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı ve Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Bu klinikler hastalar için birçok avantaj sunuyor. Bunların başında düşük maliyetler geliyor. Öğrenci kliniklerinde tedavi gören hastalar, genellikle yalnızca malzeme ücretini öderler. Bu, özellikle diş tedavisinin pahalı olabileceği durumlarda önemli bir tasarruf sağlar. Bunun yanında tedaviler, öğretim üyeleri ve deneyimli diş hekimleri tarafından denetlenir ve yönlendirilir. Bu da hastaların kaliteli ve güvenli bir tedavi almasını garanti eder.” dedi.

HEM ÖĞRENCİLER HEM DE KURUM KAZANIM SAĞLIYOR

Öğrenci kliniklerinde diş temizliği, dolgu, kanal tedavisi, protez ve diş çekimi gibi çeşitli diş tedavileri yapılabiliyor.

Öğrenci klinikleri öğrenciler ve kurum için de çeşitli faydalar sağlıyor. Öğrenciler, pratik deneyim edinme, hasta iletişimi ve yönetimi konusunda tecrübe edinme, öğretim üyelerinden doğrudan geri bildirim alma ve mesleki özgüven gelişimi imkanları kazanırken, kurum da yetenekli ve tecrübeli mezunlar yetiştirme, kurum prestijinin artması, araştırma ve eğitimde ileri düzeyde olma ve toplum sağlığına katkı sağlama konularında öne çıkabiliyor.

Öğrencilerin uygulamaları öğretim üyelerinin gözetiminde gerçekleştirdiğini ifade eden Mesul Müdür Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, öğrenci kliniklerinin işleyiş sürecinde öğrencilerin öncelikle diş hekimliğiyle ilgili temel teorik bilgileri ve klinik prosedürleri öğrendiğini, laboratuvarlarda model üzerinde pratik yaparak temel diş hekimliği becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Dr. Meşe, öğrencilerin aldıkları geri bildirimlere dayanarak kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Öğrenci klinikleri, öğrencilere gerçek klinik deneyim sunarken, toplum için de uygun maliyetli diş sağlığı hizmetleri sağlar" dedi.