Valiliği'nden uyarı; İstanbul'da Mart Karı için turuncu alarm! Okullar 2 gün tatil

İstanbul Valiliği Meteoroloji tarafından belirtilen ve yarın yağması beklenen şiddetli kar nedeniyle 10 Mart'tan (yarın) itibaren okulların yüz yüze eğitime ara vereceği duyurdu. Tatilin 14 Mart Pazar gününe kadar süreceği belirtilen duyuruda kararın bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile kursları kapsayacağı açıklandı.

Ayrıca üniversitelerin de yüz yüze eğitime ara vereceği belirtildi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16'dan itibaren durdurulmasına,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,

AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir."