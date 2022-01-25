Vali Yerlikaya açıkladı; İstanbul'da kamu personeline bir günlük idari izin
İstanbul'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı megakenti esir aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Ocak Salı günü belirli meslekler dışında kamu personeline bir gün idari izin verildiğini açıkladı.
İstanbul'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı megakenti esir aldı. Günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemler ve bazı vatandaşların ihmalleri sonucu trafik çileye döndü.
İDARİ İZİNLİLER
İstanbul Valisi Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.
Kentte metro ve Marmaray seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı. Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda ise seferler yapılamadı. Yoğun trafikten nasibini alan toplu taşıma araçları da ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, otobüs duraklarında uzun süre bekledi.
Şehirlerarası yolculuklar da kardan etkilenirken İstanbul Havalimanı uçuşlara kapatılırken, havalimanı yolunda da kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı.Bazı vatandaşlar araçlarını iterek kar birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise kar yağışı ve tipiden kaçarak havalimanı otoparkına sığındı.
İstanbul'a girişlerin kapatılmasıyla şehirlerarası otobüs terminalleri yüzlerce insanla doldu.
KARGO TERMİNALİNDE ÇÖKME
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.
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