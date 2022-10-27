UKOME'de kabul edildi: Banka kartları toplu taşımada kullanılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk KarakayaBaşkanlığı'nda 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda Engelsiz Taksi Taşımacılığı düzenlemesi teklifi, hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifleri alt komisyona havale edildi.

Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi ve İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi sunuldu.

UKOME Toplantısı'nda, toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 24.79'luk zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi ise kabul edildi. Karar sonrası yapılacak düzenleme ile kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi kartlarla toplu ulaşım araçları kullanılabilecek.

Toplantıda 'Deniz Taşımacılık Hat ücret tarifesinin mil bazlı olarak düzenlenmesi' teklif edildi. Karar oybirliğiyle kabul edildi. Deniz ulaşımında mevcut durumda uğramalı hatlarda mesafeye bakılmaksızın tek bilet ücreti alınıyordu, yeni ücret tarifesi mil üzerinden belirlendi. Buna göre; 1 milden sonra her mil başı ücrete 1 lira eklenecek.

Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan yolculuklarda, aktarmalarda mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50 alınacak. Ücretler, 5 mil sonrası sabitlenecek. Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7.99 lira olan mevcut ücret, 8.91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8.76 olan mevcut ücret 10.84 liraya çıkması istendi.