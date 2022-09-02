SPOR TURNUVALARI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve oldukça renkli görüntülere sahne olan Beylikdüzü 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konserler, Çardak Altı Sohbetleri ve Sahaf Festivali’nin yer aldığı festivalde ayrıca ödüllü spor turnuvaları ile atölye çalışmaları da yoğun ilgi görüyor.

Spor turnuvaları kapsamında düzenlenen; sokak basketbolu, ayak tenisi ve tavla turnuvalarında yeteneklerini sergileyen vatandaşlar aynı zamanda kıyasıya mücadele ediyor.