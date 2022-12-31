Son dakika... İstanbul'da Yıl Başı Trafiği Yasakları açıklandı!..

İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; trafiğe kapanacak yolların kaç saat kapanacağı ve hangi araçlara yasak getirildiği tek tek sıralandı.

Alternatif yolların listesinin de yer aldığı açıklama şöyle:

Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak Yollar Duyurusu İlimizde Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde 31.12.2022 Cumartesi günü saat 08.00’dan 01.01.2023 Pazar günü saat 08.00’a kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişine kapatılacaktır. İlimizde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

30.12.2022 BEYOĞLU İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )

1-İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

2 -Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti,

3-Tak-ı Zafer Caddesi,

4-Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR;



- Galata Köprüsünden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine,



- Unkapanı Köprüsünden gelen sürücüler Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

ŞİŞLİ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )

1 – Mim Kemal Öke Caddesi,

2 – Abdi İpekçi Caddesi,

3 – Bostan Sokak,

4 – Atiye Sokak,

5 – Altın Sokak,

6 – Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

7 – Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ :16:00 )

1-Çiğdem Sokak

2-İskele Caddesi

3-Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1-Barbaros Bulvarı

2-Beşiktaş Caddesi

3-Dolmabahçe Caddesi

KADIKÖY İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 18.00)

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

1-General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

2-General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

3-General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

4-General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

5-General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

6-Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

7-Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

8-Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

9-Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

10-Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

11-Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

12-Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

13-Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

14-Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

15-Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

16-Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

17-Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

1-Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri

ALTERNATİF YOLLAR:

1-General Asım Gündüz Caddesi

2-Dr. Esat Işık Caddesi

3-Rıhtım Caddesi 4-Söğütlüçeşme Caddesi

5-Çetin Emeç Bulvarı

6-Abdulkadir Noyan Sokak

KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ KİLİSELERİ YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA KAPATILACAK YOLLAR (31.12.2022 SAAT 10:00 – 10.30 ARASI)

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;