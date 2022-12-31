Son dakika... İstanbul'da Yıl Başı Trafiği Yasakları açıklandı!..
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; trafiğe kapanacak yolların kaç saat kapanacağı ve hangi araçlara yasak getirildiği tek tek sıralandı.
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; trafiğe kapanacak yolların kaç saat kapanacağı ve hangi araçlara yasak getirildiği tek tek sıralandı.
Alternatif yolların listesinin de yer aldığı açıklama şöyle:
Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak Yollar Duyurusu İlimizde Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde 31.12.2022 Cumartesi günü saat 08.00’dan 01.01.2023 Pazar günü saat 08.00’a kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişine kapatılacaktır. İlimizde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
30.12.2022 BEYOĞLU İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )
1-İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
2 -Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti,
3-Tak-ı Zafer Caddesi,
4-Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR;
- Galata Köprüsünden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine,
- Unkapanı Köprüsünden gelen sürücüler Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.
ŞİŞLİ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )
1 – Mim Kemal Öke Caddesi,
2 – Abdi İpekçi Caddesi,
3 – Bostan Sokak,
4 – Atiye Sokak,
5 – Altın Sokak,
6 – Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,
7 – Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.
BEŞİKTAŞ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ :16:00 )
1-Çiğdem Sokak
2-İskele Caddesi
3-Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1-Barbaros Bulvarı
2-Beşiktaş Caddesi
3-Dolmabahçe Caddesi
KADIKÖY İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 18.00)
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
1-General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
2-General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
3-General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
4-General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
5-General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
6-Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
7-Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
8-Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
9-Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
10-Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
11-Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
12-Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
13-Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
14-Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
15-Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
16-Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
17-Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü
Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
1-Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri
ALTERNATİF YOLLAR:
1-General Asım Gündüz Caddesi
2-Dr. Esat Işık Caddesi
3-Rıhtım Caddesi 4-Söğütlüçeşme Caddesi
5-Çetin Emeç Bulvarı
6-Abdulkadir Noyan Sokak
KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ KİLİSELERİ YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA KAPATILACAK YOLLAR (31.12.2022 SAAT 10:00 – 10.30 ARASI)
Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
- General Asım Gündüz Caddesi - Nail Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Kalfaoğlu Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nevzemin Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Halil Ethem Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi – Kuzu Kestane Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak - Soner Sokak Kesişimi
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