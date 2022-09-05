Sarıyer Belediyesi'nden örnek etkinlik; Kilyos Çevre ve Sanat Günlerine yoğun ilgi

İstanbul'un en büyük ve en kapsamlı doğa hareketlerinden biri olan Kilyos Çevre ve Sanat Günleri her yıl olduğu gibi bu yılda boğazın Karadeniz ile kucaklaştığı Kilyos Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalde koruma altına alınan kum zambakları ziyareti de yapıldı. "İklim Krizi" ve "Ekolojik Çözümlerle Gündelik Yaşam" adlı iki panelin gerçekleştiği festival kapsamında; bisiklet turu, atölye, konser, masal dinletisi ve kermes de yapıldı.

KUM ZAMBAKLARI ÇİÇEK AÇTI

Sarıyer’in Kilyos Mahallesi’nde bulunan ve doğada gün geçtikçe yok olma tehlikesi altında olan kum zambaklarını koruma altına almak için farkındalık yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Kum Zambakları Festivali bu yılda ziyaretçilerini ağırladı. Sarıyer Belediyesi’nin katkıları ile koruma altına alınan Kum Zambakları için her yıl düzenlenen festivalle bir kumul endemiği olan çiçeğe yenileri eklendi. Koruma altındaki çiçeği görmeye gelen ziyaretçiler fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.



FESTİVALİN İLK GÜNÜ DOLU DOLU GEÇTİ

Herkesin heyecanla beklediği Kilyos Çevre ve Sanat Günleri'nin birinci günü Suyun Değeri Sergisi, Mikrokredi Kermesi ve Kum Heykelleri Sergisi ile açıldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise program dahilinde; masal dinletisi, arama kurtarma köpeği Şilan'ın şovu ve eğitmen Halit Canbaş eşliğinde kıyı temizliği yapıldı. İklim Krizi başlığı altında; Orman yangınları gerçeği popüler bilgi mi bilimsel bilgi mi?, Davranış modeli ile kendimizi tanıma, Moda'da geri dönüşüm, İstanbul'un önemli doğa alanları konuşulurken atölyeler alanındaysa Mutfakta yedik içtik sıfır atık ve Kompost yapımı konusuna değinildi.

FESTİVAL'İN İKİNCİ GÜNÜ YOGA İLE BAŞLADI

Kilyos Plajı, Kilyos Meydanı, Amfi Tiyatro gibi birçok mekânın ev sahipliği yaptığı Çevre ve Sanat Günleri’nin son günü deniz manzarasında yapılan yoga ve meditasyon etkinliği ile başladı. Yoga eğitmeni Maral Gözetir eşliğinde denize karşı yoga yapan festival katılımcıları güne açık havada terapi yaparak başladı. Festivalin ikinci gününde dikkat çeken bir diğer etkinlik ise doğa için pedal çevirerek festival alanına giriş yapan bisikletler derneği üyeleri oldu.

Ekolojik çözümlerle gündelik yaşam paneli ile devam eden günde; Tarımsal alanlarda binalarda yağmur suyu hasadı, Çevreye atıkların atılmasını önlemek için toplumsal duyarlılık nasıl geliştirilebilir ve Bitki zararları için doğal koruma yöntemleri gibi konulara değinildi.

DAYANIŞMA İLE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Festivalin son gününde konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bundan sonra Kilyos Çevre ve Sanat Günleri'nin Emin Turan Çevre ve Sanat Günleri olarak anılmasını teklif etti. Genç konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bir arada olmakla el ele tutuşmakla her şey halledilebilir. İnsanların her yaş grubunda dayanışmayla daha kuvvetli olduğumuzu biliyoruz, kendimizi daha güçlü hissettiğimizi biliyoruz. Sarıyer'de ve Sarıyer dışına çıkan bu tarz etkinliklere katılımınızın çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sadece izleyici olarak değil onun bir parçası olarak ve devam ettirmekte de çok büyük önem var, özellikle toplumsal açıdan." Bu yıl gerçekleşen Kilyos Çevre ve Sanat Günleri panellerin ardından yapılan sertifika töreni ve konserle sona erdi.