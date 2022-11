KİPTAŞ MİHMANDAR KONUTLARI’NIN TEMELİ HACIBEKTAŞ’TA ATILDI

İBB iştiraki KİPTAŞ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 16 Ağustos 2022’de tanıtımını yaptığı, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa edeceği “KİPTAŞ Mihmandar” konutlarının bugün temelini attı. ‘4 kapı 40 makam’ öğretisinden yola çıkılarak tasarlanan projenin temeli; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın ‘fiziki’, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘çevrimiçi’ katılımlarıyla atıldı. Ağbaba, duygularını, “2019’dan bu yana, Hacıbektaş tekrar ayağa kalkıyor. Onun ayağa kalkmasında, Hacıbektaş'ın güzelleşmesinde hiç kuşkusuz en fazla emeği olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ona, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirirken; İmamoğlu, “Hacıbektaş'ı çok seviyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolunu çok seviyorum. Bu duyguyla hayatımda beslendiğimi oradaki dostlarım, değerli canlar, değerli hemşehrilerim bilsinler; bu manevi topraklara, o güzel coğrafyaya hizmet edebilmenin de onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 170 milyon TL yatırım değerine sahip proje bünyesinde; 65 konut, 10 ticari birim, sosyal tesis, 65 araçlık otopark ve kreş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16-17-18 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri” için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gitmişti. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok tarafından ağırlanan heyet, İBB’nin ilçede gerçekleştirdiği bazı projeleri yerinde incelemişti. Bu projelerden birisi de İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Hacıbektaş’ta yapacağı “KİPTAŞ Mihmandar” isimli toplu konut projesi olmuştu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 16 Ağustos 2022’de gerçekleştirilen inceleme gezisinde, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu projeyle ilgili bilgilendirmişti.

KURT, KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NU PROJEYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ

“Projemizi hayata geçirirken, Anadolu'nun önemli kültürel merkezlerini feyz aldık” diyen Kurt, şu bilgileri paylaşmıştı: “3.800 metrekarelik bir alan. Yaklaşık 1 ay önce belediyemizden ihale yoluyla satın aldık. ‘4 kapı 40 makam’ öğretisinden de yola çıkarak, projemizi avluya açılan dört tane büyük kapıyla tasarladık. Kırk makamı temsilen, dört bir tarafını farklı boyutlardaki kemerlerle dönerek, buranın kültürel değerlerini de projemize yansıtmak istedik, ki gelecekteki şehircilik anlayışımızı, bakış açımızı göstermek için. KİPTAŞ, yeni dönemde yaptığı tüm projelerde çevre odaklı projeler yapıyor. Burada, geri su kazanım sistemi ve güneş enerji panellerini kullanarak, tamamen çevreci bir proje hayata geçirdik. Projemizde tamamen bölgeden çıkan doğal taşlarla çevre mantolamasını yapacağız. Avlu kısmını etkinliklere, toplu yemeklere ve toplu bazı etkinliklere imkan sağlayacak şekilde tasarladık. 300 kişilik bir kapasitesi var. Tamamen modüler bir proje yaptık ve burayı 7/24 yaşayacak bir proje olarak tasarladık. Amacımız; bu kültürel değeri modern mimariyle birleştirip bir farkındalık yaratmak ve Anadolu'da örnek rol model olmak istedik. Proje zemin, artı 4 kat olacak. Yoğunluğun yüzde 25’ini kullanmıyoruz. Buraya ticari bir kaygıyla girmedik. Mevcut inşaat alanından daha az bir inşaat alanı yaparak, örnek bir mimari, çevreci bir proje hayata geçirmeyi arzu ettik.”

AĞBABA: “2019’DAN BU YANA HACIBEKTAŞ TEKRAR AYAĞA KALKIYOR”

Yaklaşık 50 bağımsız birimin hedeflendiği projenin temeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın katıldığı törenle atıldı. İBB Başkanı İmamoğlu da temel atma törenine, kurum iştiraki BİMTAŞ’ın (Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş.) Beyoğlu’ndaki Genel Müdürlük binasından çevrimiçi katıldı. Ağbaba, konuşmasında, kendisinin Genel Başkan Yardımcısı olmasıyla, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olması arasında 1 ay fark olduğu bilgisini paylaştı. O dönemde İmamoğlu ile ilk toplantılarını Hacıbektaş’ta yaptıklarını aktaran Ağbaba, “Yoldaş Başkan’ımız da ilçe başkanıydı. O günden beri sağ olsunlar, ilgileniyorlar. Ama buradan söylemek istiyorum: 2019’dan bu yana, Hacıbektaş tekrar ayağa kalkıyor. Onun ayağa kalkmasında, Hacıbektaş'ın güzelleşmesinde hiç kuşkusuz en fazla emeği olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ona, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hacıbektaş yolundan gelen, o öğretiyi içselleştiren biri olarak, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İstanbul, hiç kuşkusuz Türkiye'nin göz bebeği. Ekrem Başkan da bizim göz bebeğimiz” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRASİYE İNANAN HERKES EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDA”

İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana birbirinden absürt konularla dava edildiğini hatırlatan Ağbaba, “Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem ülkesini, vatanını, milletini seven, bu ülkede demokrasiye inanan herkes Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Bizim de sonuna kadar onun yanında olduğumuzu söylemek istiyorum” şeklinde konuştu. Projeyi hayata geçiren KİPTAŞ’a da teşekkürlerini ileten Ağbaba, salonda bulunan katılımcılara ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak kendilerini izleyen vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletti.

İMAMOĞLU: “BU MANEVİ TOPRAKLARA HİZMET EDEBİLMENİN ONURUNU YAŞIYORUM”

İstanbul’dan Hacıbektaş’a selam ve sevgilerini yolladığını belirten İmamoğlu da “Çok özlüyorum; Hacıbektaş'ı çok seviyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolunu çok seviyorum. Bu duyguyla hayatımda beslendiğimi oradaki dostlarım, değerli canlar, değerli hemşehrilerim bilsinler; bu manevi topraklara, o güzel coğrafyaya hizmet edebilmenin de onurunu yaşıyorum. KİPTAŞ'la yaptığımız bu girişim, yüklenicinin de özenli gayretiyle orada çok hızlı vücut bulacak. Bütün maneviyatı, bütün güzelliği koruyan, örnek bir mimariyle Hacıbektaş'a değer katan, o topraklara yakışan bir eserin ortaya çıkması hususunda bir çalışmanın sonucunu birlikte göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN KURT’A: “PROJEYİ YÜZDE 25 ERKEN BİTİRİN”

Projenin bitişini heyecanla beklediğini aktaran İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt’a, “Kafasına hangi takvim koyduysa, en az yüzde 25 aşağı çeksin onu. Benim acelem var, dayanamam o konuda hızlıca bitmesini sağlama hususunda” sözleriyle seslendi. KİPTAŞ’ın İstanbul için çok başarılı işlere imza attığını vurgulayan İmamoğlu, “3,5 yıl içerisinde tarih yazdık İstanbul'da hem kentsel dönüşümde hem sosyal konut üretiminde hem depremle mücadelede hem geçmişten gelen birçok sorunlu projeyi bitirmekte. Bir de açıkçası geçmişte çarçur edilen, sağa sola savrulan gayrimenkullerini toparlama, onları kazanma konusunda hukuki mücadelenin verilmesi… Birçok konuda tarihi bir mücadele içerisinde. Ama arkadaşlarıma şunu söyledim: Bu tarihi mücadeleyi, farklı teknik süreçleri vermemiz lazım. Bunun belki de ilk adımın Hacıbektaş'ta atıyoruz. Ama başka illerimizde ve ilçelerimizde de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. İş birliği yapılan her bölgenin kültürel ve coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurarak projeler ürettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu proje, bence bu anlamda da tarihe not düşecek. Umuyorum ki, memleketin her köşesine kaygılanan, dertlenen ve çözüm üretme konusunda hassas bir yönetimiz. Ki şu ana kadar Türkiye'nin her yerine dokunmaya gayret ettik, dokunmaya da devam edeceğiz. Yeter ki, Allah bize güç, kuvvet versin. Allah, bizi kötülüklerden, günahlardan korusun. Allah, tamamına ersin” ifadelerini kullandı.

170 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Törende; CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından projenin temeline ilk harç döküldü ve KİPTAŞ Mihmandar Projesi’nin inşa yolculuğu başladı. Yaklaşık 170 milyon TL yatırım değerine sahip proje bünyesinde; 65 konut, 10 ticari birim, sosyal tesis, 65 araçlık otopark ve kreş olacak.