Kılıçdaroğlu, İBB Projeleri ve Dünya Miras Alanı'nı inceledi

HABER: Murat AYDIN / FATİH / İSTANBUL- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu rehberliğindeki İstanbul turuna bugün de devam etti.

Kılıçdaroğlu’na, TBMM CHP Başkanvekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Gökhan Zeybek, Yüksel Mansur Kılınç ve Zeynel Emre de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin birinci durağı, Alibeyköy-Eminönü Tramvayı’nın Cibali-Eminönü arasındaki bölümünün imalat işlemlerinin sürdüğü Unkapanı Köprüsü’ndeki şantiye sahası oldu. Kılıçdaroğlu, şantiye sahasında, İmamoğlu ve İBB bürokratları tarafından Tarihi Yarımada’daki projelerle ilgili bilgilendirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcıları Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Çağatay Seçkin ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Kılıçdaroğlu’na çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

ÇATALCA’LI GRUBA SÜLEYMANİYE’DE KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU SÜRPRİZİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Unkapanı’nın ardından, yıllar boyu süren ilgisizlik nedeniyle harabe halde bulunan, “Dünya Miras Alanı” konumundaki tarihi Süleymaniye semtine geçti. Süleymaniye’deki Vefa, Küçükpazar Mektebi, Abacı Çeşmesi, Katip Şemsettin, Hoca Gıyasettin, Ayrancı ve Namahrem sokaklarını adım adım gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel’den tarihi alanla ilgili hazırlanan projenin detaylarını aldı. Çatalca ve Büyükçeşmede’den Süleymaniye gezisine katılan bir grubun heyetle ile karşılaşması, renkli anların yaşanmasına neden oldu. Grup; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile anı fotoğrafları çektirdi.

SARNIÇTA “TERS MEDUSA” HATIRASI

Heyetin ikinci gün turunun son adresi ise, tarihi Yerebatan Sarnıcı oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat tarafından devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Sarnıc’ın kuzeybatı köşesinde bulunan, Roma dönemi eseri, ters “Medusa” başlarının önünde fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı önünde toplanan vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı’na, herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, geçtiğimiz günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmuştu.