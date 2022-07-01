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Kanal İstanbul çevresi imar planları iptal!

Arnavutköy’de Kanal İstanbul manzaralı 2.7 milyon metrekarelik dev arazinin imar planları şehirlik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı için iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni plan hazırladı. Dev araziye konut, ticaret ve turizm imarı verildi.

İSTANBUL 01.07.2022, 21:52 01.07.2022, 22:24 Murat Aydın
Kanal İstanbul çevresi imar planları iptal!

Kanal İstanbul manzaralı dev arazinin imar planları iptal

Arnavutköy’de Kanal İstanbul manzaralı 2.7 milyon metrekarelik dev arazinin imar planları şehirlik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı için iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın plansız kalmasının “kanalın sağlıklı ve düzenli bir şekilde ilerlemesinin önünde önemli bir sorun yaratacağı” gerekçesiyle yeni plan hazırladı. Dev araziye konut, ticaret ve turizm imarı verildi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'ın kıyısında bulunan Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'ndeki 2 milyon 726 bin 185 metrekarelik arazinin imar planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre bölgenin 2019 yılın kesinleşen imar planları, açılan dava sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

KANAL İSTANBUL İLE İLİŞKİSİ SAĞLANAMAZ”

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli 'nin paberine göre, Plan açıklama raporunda alanın plansız kalmasıyla kuzey-güney ve batı cephelerinden bütünlük oluşturan Kanal İstanbul ile çevrenin ilişkisinin sağlanamayacağı belirtildi. Çevre planlar ile uyumsuzluk oluşacağı, ulaşım ve donatı bütünlüğünün bozulacağı ve kontrolsüz bir yapılaşma baskısı altında kalınacağı, düzensiz ve sağlıksız bir bölge oluşacağı kaydedildi. Planlama alanının batısında bulunan kanalın sağlıklı ve planının öngördüğü haliyle düzenli bir şekilde ilerlemesinin önünde önemli bir sorun yaratacağı ifade edildi.

YENİ PLAN HAZIRLANDI

Mahkemenin iptal gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeni plan hazırlandığı belirtildi.  Alanın 1 milyon 356 bin metrekaresine konut, ticaret ve turizm fonksiyonları verildi. Bu fonksiyonlara AVM, otel, rezidans yapılabilecek.  0.75 inşaat oranı ile bu alanda 1 milyon 15 bin metrekare inşaat öngörülüyor.  Binaların yüksekliği 5 kat olarak belirlendi. Donatı alanları için 1 milyon 369 bin metrekare ayrıldı. Donatı alanları içinde eğitim tesisleri 134 bin metrekare, park  401 bin metrekare, sağlık tesisleri 47 bin metrekare, sosyal kültürel tesisler 27 bin metrekare, cami 30 bin metrekare yer kaplayacak. Bölgeye yaklaşık 20 bin nüfusun gelmesi öngörülüyor.

245 BİN METREKARESİ ORMAN

Planlama alanının yüzde 90.79'u boş durumda. Yüzde 8.59'u ormanlık alanlardan oluşuyor. Küçük bir alanda da küçük hayvancılık yapan vatandaşların barınakları ve depoları bulunuyor. 2 milyon 726 bin 185 metrekarelik planlama alanının yüzde 9'una denk gelen 245 bin 256 metrekarelik bölümü özel orman ve devlet ormanı. Planda 2 orman alanının sınırları korundu.

#kanal istanbul #imar #ptal #yeniplan #Anhavutköy
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