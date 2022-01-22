Kadıköy'de 'Tarihi Tren İstasyonları Halkındır' imza kampanyası

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kültürel ve tarihi mirasın simgesi olan, ancak atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının Kadıköylülerin görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi çağrısında bulunmuştu. Odabaşı bugün de bir imza kampanyası başlattı.

Odabaşı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ilçede atıl bırakılan 6 istasyon binasının, Kadıköylüler adına belediyeye tahsis edilmesini söylemiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Kadıköyümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılıyor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina değil, geçmişimiz, hafızamız. İstasyon binaları halkındır, ilçemizde bulunan 6 istasyon binasına komşularımızın görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezi yapmak için Kadıköylüler adına talibiz.”

“TARİHİ TREN İSTASYONLARIMIZIN BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bugün de change.org’dan “Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. Odabaşı kampanyaya çağrı videosunda: “Koruma statüsünde bulunan altı tarihi istasyon, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce işlevsizleştirilerek, ardından da yıkıntı halinde birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Biz Kadıköylüler olarak tarihi tren istasyonlarımızın birilerine peşkeş çekilmesine; Haydarpaşa Gar mücadelesinde de gösterdiğimiz gibi, kent hafızamızın bu şekilde yok edilmesine asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz! Tam da bu yüzden, Kadıköy Belediyesi olarak, her bölgenin istasyonunu o bölgede yaşayan komşularımızın görüşlerini alarak müze, kütüphane, kültür veya sosyal yaşam merkezi haline getirmeye talibiz! Bugün change.org üzerinden başlatmış olduğumuz bu imza kampanyası ile sizleri de bu süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yineliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları halkındır!” sözlerine yer verdi.

ODABAŞI’NIN ÇAĞRISINA DESTEK BÜYÜYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Kadıköy’de bulunan Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyonlarının müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için belediyeye tahsis edilmesi çağrısına destek büyüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesaplarından “İstasyon binaları halkındır! Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy halkı adına bu binalara talip. Dayanışmayı büyütüp, destek olmak da hepimizin görevi.” sözleriyle paylaşımda bulundu. Şair, yazar, oyuncu Sunay Akın “Her yer işgal altında. Ağaçlara, çocuklara, yaşlılara yer yok. Bu çıkarcılığın, rantçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. Yeter artık.” sözleriyle destek verdi. Sunay Akın 2009 yılında Belediye Meclis üyeliği yaptığı dönemde de istasyonların "Kültür Hattı" olarak müze veya kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısında bulunmuştu. Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un da twitter hesabından yaptığı “Bir tane istanbul var, İstanbul’un tarihi yapılarını korumak çok önemlidir. Fakat bir de o yapıların orijinalliklerini sabit tutarak hayatımızın içinde onları yaşayabilmek, eşsiz bir duygudur. Tren istasyonları Halkındır!” sözleriyle destek geldi. CHP’li ilçe belediye başkanları, meslek odaları, muhtarlar ve Kadıköylüler de yaptıkları paylaşımlarla Odabaşı’nın çağrısına destek verdi.

Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013’te Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan tarihi istasyonlar yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı.