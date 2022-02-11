banner314

banner325

Son Dakika

İstanbul’da iş yerinede yangın çıktı; 4 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın ile ilgili açıklama Valilikten geldi. İstanbul Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL 11.02.2022, 23:35 Murat Aydın
İstanbul’da iş yerinede yangın çıktı; 4 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak’ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında ayakta tedavi edilen bir işçi, polise verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü söyledi.

İşçinin ifadesi sonrasında çalışma yapan ekipler içeride yabancı uyruklu 4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, işçilerin dumandan zehirlendikleri belirtildi. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Belediyenin temizlik işçileri ise olay yerinde imalathaneden düşen parçaları temizledi.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağı’nda bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir.

  •  Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir.
  • Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu’nda verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü beyan etmiştir.
  •  Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.
  •  Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iş yeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
  •  Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
  • Öte yandan, yangının ilk anlarına dair yeni görüntüler çıktı. İmalathane karşısındaki camide cuma namazı sırasında yaşanan panik kameraya yansıdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangından sonra bir açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Yangın ile araştırma yapan Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerininelde ettiği bilgileri ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  •  Bugün saat: 13.30 sıralarında İstanbul Güngören’deki bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturmaya başlanılmıştır.
  •  6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlikeleri olmayacak şekilde rahatsızlandığı, 4 işçinin ise yaşamını yitirdiği yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır.
  •  Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir.
  •  İlk belirlemelere göre iş yeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır.* Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

#istanbul #güngören #Güngörenyangın
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 11 Şubat 2022
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 13:23
İkindi 16:12
Akşam 18:40
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir