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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş kar uyarı... Saat verildi
İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.
İSTANBUL 13.03.2022, 09:10 Murat Aydın
İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.
ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİ İÇİN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.
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parçalı bulutlu
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