İstanbul'un Fethi'ne yoğun ilgi ; Vatandaşlar, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine akın etti!

İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar törene katılmak için adeta akın etti.

İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşykanı Recep tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı programda, fidan dikip dibine toprak attı.

MHP Lideri Devlet Bahçli, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene katılanlar arasındaydı. Bakanların ve bürokratlar ile çok sayıda illetvekilinin katıldığı Fidan dikim törenine vatandaşlar akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 350 yaşında olan zeytin ağacı ve 50 yaşında olan ıhlamur ağaçları da dikildi. Ayrıca fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni kapsamında Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı.

Öte yandan; Vatandaşlar fidan dikim törenine katılmak için İstanbul'un dört bir yanından Atatürk Havalimanı'na adeta akın ediyor. İstanbul'u Fethi'nin 569. yıl dönümünde çok sayıda genç Ayasofya'da sabah namazı kıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Fethin 569. Seneyi devriyesinde ve fetihle birlikte camiye dönüştürülen Ayasofya’da beraber olmak, birlikte secde etmek çok anlamlı" dedi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program yapılan duaların ardından sona erdi.