Son Dakika
İstanbul kar altında; Vali Yerlikaya'dan yeni tedbirler!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan tadbirlerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin kontrollü olarak başladığını bildirdi.
İSTANBUL 11.03.2022, 10:43 11.03.2022, 11:30 Murat Aydın
İstanbul'da etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri durdurulmuştu. Vali Yerlikaya'nın yaptığı son dakika duyusuna göre Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
KONTROLLÜ OLARAK BAŞLADI
İstanbul için kar tedbirleri peş peşe alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından son dakika duyurusu yaptı.
Buna göre sabah saatlerinde yasaklanan TIR ve kamyon girişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.
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