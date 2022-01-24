İstanbul Kar'a teslim; İBB, 7421 Personel ve 1582 araçla kar temizliyor

EYÜPSULTAN / İSTANBUL -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakent İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla mücadeleyi AKOM’da izledi. Kentin ana arterlerindeki trafik akışını canlı olarak kameralardan izleyen İmamoğlu, kurmaylarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İBB’nin 7421 personel, 1582 araçla sahada mücadele verdiğini aktaran İmamoğlu, uyarıları dikkate alarak trafiğe çıkmayan İstanbullulara özel teşekkürlerini sundu. Sokakta yaşadığını tespit ettikleri 1385 vatandaşı, İBB konaklama alanlarında ve otellerde ağırladıklarını aktaran İmamoğlu, sokak canlıları için de 500 farklı noktada, 2000 tonun üzerinde mama dağıtımı yaptıkları bilgisini paylaştı. Kentteki kritik noktalarda saha ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu, mesai arkadaşlarına telsizden seslenerek başarılar diledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili mücadeleyi, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) izledi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, yardımcıları Gürkan Alpay ve Murat Yazıcı’nın da eşlik ettiği İmamoğlu, kurmaylarından ve ilgili kurum temsilcilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, İstanbul’un karla mücadelesini, canlı yayında hemşehrileriyle paylaştı. Konuşmasının başında Türk sinemasının sembol isimlerinden Fatma Girik’i anan İmamoğlu, “Öncelikle, burada çalışma esnasında aldığımız bir haberle üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz. Türk sinemasının kıymetli ismi Fatma Girik hanımefendi, ne yazık ki hayatını kaybetti. Türk sanat camiasına, sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Sinemamızın çok değerli bir yüzüydü, çok değerli bir sanatçısıydı” dedi.

7421 PERSONEL, 1582 ARAÇLA MÜCADELE VERİYOR

Geçen haftadan bu yana karla ilgili süreci takip ettiklerini belirten İmamoğlu, “Cuma’dan itibaren gelen yağışlarla birlikte, şehir içerisinde il merkezimizde, 8-15 santim arasında kar kalınlığı tespit ediyor arkadaşlarım” diye konuştu. Kar yağışını zaman zaman lokal alanları etkilediğini kaydeden İmamoğlu, “Bu yönüyle, biz de süreci çok etkin bir biçimde il merkezimizde, şehir merkezimizde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kar kalınlığının kırsal alanlarda 25 santime kadar yükseldiğini aktaran İmamoğlu, soğuk hava dalgasının hafta boyunca devam edeceği bilgisini paylaştı. İBB olarak mesai kavramı olmaksızın çalışmaların devam ettirdiklerini aktaran İmamoğlu, “İstanbul genelinde 1.582 aracımız, 7.421 personelimizle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve 35 bin tonun üzerinde tuz kullanarak, yollarımızın kullanılabilmesi noktasında etkin bir biçimde temizliğini sürdürüyor arkadaşlarımız” bilgilerini verdi.

SOKAK CANLILARINA 500 NOKTADA, 2000 TON MAMA DAĞITILDI

Sokak canlıları için 500 farklı noktada, 2000 tonun üzerinde mama dağıtımı yaptıkları bilgisini ekleyen İmamoğlu, çalışmaların tamamını İstanbul Valiliği ile koordineli biçimde yürüttüklerini aktardı. “Sayın Ali Yerlikaya Valimizle beraber, konuşarak, bütün kamu kurumlarıyla, 39 ilçe belediyemizle -ki ihtiyaçlarını anında gideriyoruz başta tuz olmak üzere- irtibat halindeyiz” diyen İmamoğlu, “Burada, masada da görüldüğü üzere, sadece Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları değil, aynı zamanda devletimizin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da irtibatlıı, yine Valimizin AFAD'da kurduğu ekiple de anlık tespitler yaparak, ‘Nasıl koordineli olacağımız’ noktasında etkin bir çalışmayı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Bu yönüyle hem Sayın Valimize hem de bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ilgililerine, yetkililerine İstanbul halkı adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

KAMU KURUMLARIYLA VE İSTANBUL HALKIYLA KOORDİNELİ ÇALIŞILDI

İstanbul halkına da uyarıları dikkate almaları nedeniyle teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “En başından beri İstanbullularla kurduğumuz sağlıklı diyaloğun bence en güzel karşılığını bu kar yağışı esnasında yaşıyoruz” diye konuştu. Acil ihtiyaçlar noktasında, devletin ve İBB’nin bütün kurumlarının tetikte olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Hiçbir vatandaşımız, acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler, 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynen sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza olan duyarlılığımız gibi. Şu ana kadar, sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz 1385 vatandaşımızı, bu kar süresince konuk ettik, etmeye de devam edeceğiz. Aldığımız ihbarlar oluyor. Ya da birebir bizim ekiplerimizin tespitleri oluyor. Mutlaka oraya gidiyoruz. Vatandaşımızı ikna edip hem kendi konaklama alanlarımıza hem de bazı otellere yerleştirip hem birtakım ihtiyaçlarını görüyoruz hem de orada sıcacık bir ortamda kalmasını sağlamayla ilgili hassasiyetimizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu süreçte emeği geçen herkese ve kamu kurumlarına teşekkürlerini ileten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Büyük bir megapolü yönetiyoruz. Neredeyse 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir kenti yönetiyoruz. Böylesi bir kentte uyumlu, iş birliği içerisinde, uyarılara dikkat ve hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza da aynı teşekkürü bir borç biliyorum. Umuyorum ki, bu 3-4 gün sonrasında, canımızı sıkan hiçbir olay yaşamadan, bizi üzen hiçbir manzara görmeden -küçük bir kısmı hatalar, eksiklikler olabilir, lütfen bizi affedin ama uyarmaktan da geri durmayın- bu sıkıntılı halleri görmeden, sadece günün sonunda belki de bu hafta sonuna doğru barajlarımızdaki doluluğu yüzde 75-80’lere çıkarttığımız, karın bereketini şehrimizde ve topraklarımızda yaşadığımız bir güzel haftayı hep birlikte geçirelim istiyorum. Çocuklara bolca kitap okunup okumalarını tavsiye ediyorum hazır ara tatildeyken. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kütüphanelerimize davet ediyoruz.”

KRİTİK NOKTALARI YERİNDE DENETLEDİ

İmamoğlu, canlı yayının ardından İstanbul sokaklarında kar denetimine çıktı. Kağıthane Cendere Yolu ve Beykoz Kavacık’ta kritik noktaları ziyaret eden İmamoğlu, karla mücadeleyi sahada sürdüren ekiplerle bir araya geldi. Çalışanlardan bilgi alan İmamoğlu, mesai arkadaşlarına telsizden seslenerek başarılar diledi.