İstanbul'da ormana girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararının alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır.

İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde Orman Yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.