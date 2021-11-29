İstanbul'da fırtına vurdu; hayat felç oldu... Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu

İstanbul'da korkulu anlar yaşandı. Yağmur ve şiddetli lodos, çatıyarı uçurdü, araçları devirdi, tabelaları uçurdu. Şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Avcılar'da bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Kuvvetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmekte zorluk çeken motosiklet sürücülerinin yardımına metrobüsler koştu. Motosikletler ile yan yana ilerleyen İki metrobüs, köprüde ilerleyen motosikletliler için adeta rüzgara karşı duvar oldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu.

KAFENİN ÇATISI 6 ARACIN ÜZERİNE UÇTU

Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü. Hasar gören araçların ait olduğu oto galeri çalışanlarından Barış Eser, "Rüzgar uçurdu arabaların üzerine, arabaları mahvetti. Şu an 6 araba var altında. Bayağı bir şiddetliydi iki kişinin kafasından yaralandı" dedi.

Motorların yola çıkması yasaklanandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YERE DÜŞTÜ

Esenyurt'ta bir anda esen şiddetli lodos caddedeki onlarca kişiye zor anlar yaşattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etkisiyle yere düştü.

Bazı kişilerin hafif yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

METROBÜSLER, MOTOSİKLETLİLERİ ARASINA ALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ilerleyen motosikletliler de Lodosnedeniyle zor anlar yaşadı. Motosikletlilerin yardımına metrobüs sürücüleri koştu. İki metrobüs sürücüsü, metrobüsleri motosikletler ile yan yana gidecek şekilde ilerletti. Metrobüsler rüzgara karşı motosikletlilere adeta duvar oldu.

SULTANGAZİ'DE UÇAN ÇATIDAN İKİ ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araç zarar gördü. İki çocuk ise, düşen parçaların altında kalmaktan yakınları tarafından son anda kurtarıldı. Torunlarının çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Servet Boran, "Gürültü duyduk dışarı çıktığımız iki çocuk torunum dışarıdaydı onları son anda kurtardık.Lodos yüzünden arka taraflarda bulunan evlerde de hasar var. Bizim arabamız çatının altında kaldı. Rabbim daha beterinden korusun. Allahtan cana gelmedi. Torunlarım şu an iyi" dedi. Aracı hasar gören İbrahim Aslan ise "Hastaneden geldim, aracı öğle yemeği Yemek için evin önüne çektim. Tam o sırada korkunç bir ses geldi. Önce gök gürültüsü sandım. Camdan baktığımda çatının uçtuğunu gördüm" diye konuştu.

GÜVENLİKÇİ LODOSTAN KAÇIP KULÜBEYE GİRDİ, GÜVENLİK KULÜBESİ UÇTU

Avcılar Firuzköy’de ise bir iş yerinin bahçesinde görevli güvenlik elemanı, yağmur ve lodostan kaçarak kulübenin içine girdi. Ancak kısa sürede kulübe, görevli içindeyken uçtu.



ÇATALCA'DA SAAT KULESİNİN DEVRİLMESİ KAMERADA

Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kameraya yansıdı. Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı



ÇATALCA'DA TIR DEVRİLDİ



Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrilmesi fırtınanın ne kadar kuvvetli olduğunu gözler önüne serdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı