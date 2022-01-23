banner314

banner325

Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı, bugün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İBB, İl genelinde kurduğu ekiplerle yolların açılması için çalışıyor.

İSTANBUL 23.01.2022, 23:57 Murat Aydın
İstanbul'da beklenen kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde ise yeniden etkili olmaya başladı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YENİDEN BAŞLADI

Megakentte dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde ise yeniden etkili olmaya başladı.

KAR GELDİ, TRAFİK AZALDI

İstanbullu gelen tedbir uyarılarını dikkate aldı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu dün yüzde 20-28 aralığındaydı. Gece başlayan kar yağışı kentin tüm bölgelerinde etkili oldu. BEUS uyarıları doğrultusunda İBB ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.  Tuzlama çalışmaları ana arterlerde devam ediyor. 

Acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönündeki uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti.  İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda yoğunluk en yüksek yüzde 28’e çıktı. AKOM’un paylaştığı tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı gece -2’yi gördü.

AKOM’DA 24 SAAT KAR MESAİSİ

Aralarında Yol Bakım, İBB İtfaiyesi,  İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğünün de bulunduğu toplam 26 İBB birimi, çalışmaları gün boyunca AKOM’dan takip ediyor. ALO 153 Çözüm Merkezi’ne gelen ihbarlara, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yanıt veriliyor. Gerekli müdahaleler yapıldı. Kar yağışı nedeniyle trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında kısa süreli aksamalar yaşanabiliyor. 

SON 24 SAATTE 9 BİN TON TUZ, 2 TON SOLÜSYON DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışma yürüttü. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından anında müdahale edildi. İBB Yol Bakım ekibi son 24 saatte 9 bin ton tuz, 2 ton da solüsyon kullandı.

KIRSAL KESİMLERDE KAR YAĞIŞI 10-15 CM ARALIĞINA KADAR ÇIKTI

İlçelerden gelen bilgilerle hazırlanan kar kalınlığı verilerine göre, Arnavutköy’de kar kalınlığı 15cm’a kadar çıktı. Çatalca, Silivri. Beykoz, Şile gibi kentin diğer yüksek bölgelerinde da kar kalınlığı 10-15 cm aralığında ölçüldü. Şehir merkezlerinde ise bu oran 3 ila 7cm olarak açıklandı.  

 İBB EVSİZLERİ MİSAFİR EDİYOR

Sokakta yaşayan evsizler, zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İBB tesislerinde misafir edildi. Erkekler için Esenyurt’ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet vermeye başladı. Şu zamana kadar 27’si kadın olmak üzeri 513 kişi misafir ediliyor. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç desteği veriliyor. Buna ek olarak, sağlık taramasından sonra, COVID pozitif çıkan evsizler, belirlenen alanlarda izolasyona alınacak. Bu çalışmalar, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

MOBİL BÜFELER HAZIR BEKLİYOR

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB; sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini hazırda tutuyor.  

CAN DOSTLARIMIZA GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 TON MAMA

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokaktaki canlarımız için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Alo 153’e gelen hasta ve yaralı hayvan ihbarları, 24 saat boyunca alınmaya devam ediyor. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. İl genelinde 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapılıyor.

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekliyor.

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İstanbul'da toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası, ana cadde ve meydanların açık tutulması için görev başında. Şehrin 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon, karla mücadele için aralıksız çalışıyor. 

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI 

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir:

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.421

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.582

Tuz Stoku: 206.056 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 350 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 142

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 11

Metrobüs Güzergâhı: 187 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

#istanbul #kar #ibb #akom #meteroloji
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-2
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:17
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 21 34
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir