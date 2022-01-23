İstanbul'da beklenen kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde ise yeniden etkili olmaya başladı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının gelecek 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YENİDEN BAŞLADI

Megakentte dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde ise yeniden etkili olmaya başladı.

KAR GELDİ, TRAFİK AZALDI

İstanbullu gelen tedbir uyarılarını dikkate aldı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu dün yüzde 20-28 aralığındaydı. Gece başlayan kar yağışı kentin tüm bölgelerinde etkili oldu. BEUS uyarıları doğrultusunda İBB ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Tuzlama çalışmaları ana arterlerde devam ediyor.

Acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönündeki uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda yoğunluk en yüksek yüzde 28’e çıktı. AKOM’un paylaştığı tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı gece -2’yi gördü.

AKOM’DA 24 SAAT KAR MESAİSİ

Aralarında Yol Bakım, İBB İtfaiyesi, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğünün de bulunduğu toplam 26 İBB birimi, çalışmaları gün boyunca AKOM’dan takip ediyor. ALO 153 Çözüm Merkezi’ne gelen ihbarlara, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yanıt veriliyor. Gerekli müdahaleler yapıldı. Kar yağışı nedeniyle trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı. Hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında kısa süreli aksamalar yaşanabiliyor.

SON 24 SAATTE 9 BİN TON TUZ, 2 TON SOLÜSYON DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışma yürüttü. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından anında müdahale edildi. İBB Yol Bakım ekibi son 24 saatte 9 bin ton tuz, 2 ton da solüsyon kullandı.

KIRSAL KESİMLERDE KAR YAĞIŞI 10-15 CM ARALIĞINA KADAR ÇIKTI

İlçelerden gelen bilgilerle hazırlanan kar kalınlığı verilerine göre, Arnavutköy’de kar kalınlığı 15cm’a kadar çıktı. Çatalca, Silivri. Beykoz, Şile gibi kentin diğer yüksek bölgelerinde da kar kalınlığı 10-15 cm aralığında ölçüldü. Şehir merkezlerinde ise bu oran 3 ila 7cm olarak açıklandı.

İBB EVSİZLERİ MİSAFİR EDİYOR

Sokakta yaşayan evsizler, zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İBB tesislerinde misafir edildi. Erkekler için Esenyurt’ta bulunan 300 kişi kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet vermeye başladı. Şu zamana kadar 27’si kadın olmak üzeri 513 kişi misafir ediliyor. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç desteği veriliyor. Buna ek olarak, sağlık taramasından sonra, COVID pozitif çıkan evsizler, belirlenen alanlarda izolasyona alınacak. Bu çalışmalar, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

MOBİL BÜFELER HAZIR BEKLİYOR

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB; sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini hazırda tutuyor.

CAN DOSTLARIMIZA GÜNLÜK YAKLAŞIK 2 TON MAMA

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokaktaki canlarımız için çalışmalarına ara vermeden sürdürecek. Alo 153’e gelen hasta ve yaralı hayvan ihbarları, 24 saat boyunca alınmaya devam ediyor. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması kapsamında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapılacak. İl genelinde 500 noktada günlük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapılıyor.

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekliyor.

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İstanbul'da toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası, ana cadde ve meydanların açık tutulması için görev başında. Şehrin 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon, karla mücadele için aralıksız çalışıyor.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir:

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.421

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.582

Tuz Stoku: 206.056 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 350 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 142

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 11

Metrobüs Güzergâhı: 187 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon