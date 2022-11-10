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İSTANBUL ATA’SINA SAYGI DURUŞUNDAYDI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde İBB’nin tüm birimlerinde, İstanbul’un yollarında ve toplu ulaşım araçlarında anıldı.

İSTANBUL 10.11.2022, 13:14 10.11.2022, 13:20 Murat Aydın
İSTANBUL ATA’SINA SAYGI DURUŞUNDAYDI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde İBB’nin tüm birimlerinde, İstanbul’un yollarında ve toplu ulaşım araçlarında anıldı. Metro ve tramvaylarda 84 bin kişi birden Ata’sına saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okudu. İBB’nin özel anma törenlerinde ise Atatürk’ü anlatan konuşmalar ve etkinlikler düzenlendi. Onun sevdiği şarkılar söylendi film gösterimleri gerçekleştirildi. 

İstanbul’da 10 Kasım bu yıl da saygı ve minnet dolu bir anmayla başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde saat 09.05’te tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’un cadde ve sokakları ile toplu ulaşım araçlarında anıldı.

Resmi törenlerin dışında gerçekleşen anma etkinliklerinde; trafikte özel araçlarından inen vatandaşlar, otobüs, vapur, tramvay ve metro gibi araçlarla seyahat eden İstanbullular, 09.05’te hayatı durdurarak saygı duruşunda bulundu.

84. YILDA 84 BİN KİŞİLİK SAYGI DURUŞU

İstanbul’un metro ve tramvayları, sabah saatlerinden itibaren duygulandıran anlara sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayları kullanan İstanbullular Zülfü Livaneli’nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk’ü anma anonsu ile karşılandı.

Saat 09.05’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 17 hatta bulunan 195 istasyonda tüm trenler durdu.

İstasyon ve araçlarda yapılan anons ile birlikte, o sırada metro ve tramvaylarda yolculuk yapan ve çalışanlarla birlikte toplam 84 bin kişi ayağa kalkarak Ata’sına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından tüm yolcular hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

İBB’NİN TÜM BİRİMLERİ ATA’YI SAYGI VE MİNNETLE ANDI

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın katılımıyla İBB Saraçhane binasındaki Atatürk büstü önünde bir anma töreni gerçekleştirildi. Büste çelengin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı yarıya indirildi. Şeref Özel Defteri Can Akın Çağlar tarafında imzalandı. 

İBB Bakırköy ve Kasımpaşa ek binaları ile bağlı kuruluşlar İSKİ ve İETT, tüm dış biriler ve iştirakler de anma törenleri düzenledi.

Florya Atatürk Ormanı ve Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nda “Atatürk Ormanları Ata’ya Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirildi.  

Şişli Atatürk Müzesi’nde Atatürk'ün çalışma odasına buket sunuldu, müze özel defteri imzalandı ve İBB Oda Orkestrası Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verdi. 

Enstitü İstanbul İSMEK sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla Prof. Dr. Ozana Ural’un katılımıyla 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve yetişkin eğitimine bakışı ve bugüne mirası üzerine bir söyleşi düzenledi. 

İETT’nin töreninde Nutuk dinletisi ile “Ata'nın En büyük Mirası Cumhuriyet Sergisi”nin açılışı yapıldı. İstanbul Kongre Merkezi ve CRR’de Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalındı. KÜLTÜR AŞ’nin çocuklara özel Atatürk ve oyun etkinlikleri ile atölyeleri devam ediyor. İBB Kayışdağı Darülaceze Müdürlüğü’nde anma törenin ardından Zülfü Livaneli'nin Veda filmi gösterildi. 

SAYGIYLA ÖZLEMLE GURURLA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Mili Mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; saygıyla, özlemle, gururla. Şehrin her yerine, vatanın her köşesine YazarımAdını” ifadelerini kullandı. 

#istanbul #atatürk #saygıduruşu #ÖlümYılDönümü #10Kasım
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